玥老師在 Walker 占星預防你走入誤區，雙魚座理智思考人財不兩失，獅子座投資先做風險控管，射手座忙之中出錯立馬補救。



牡羊座：為愛瘋狂，勇敢向前

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週，在感情方面有很大的發展空間，單身的朋友多製造機會，勇敢跟心儀的對象互動，你可以打破僵局，走出新的相處模式，工作運勢一般，就算暫時變成戀愛腦，也要記得主管交派的任務唷！







金牛座：工作順心，家庭風暴

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢分成兩個部分，在工作上的表現有明顯的進步，好的成果除了受到他人的認同，也替自己增加自信。但是在家庭方面就需要多操心，遇到家人有爭執，千萬別選邊站，提供安慰跟溫暖才能止住戰火。







雙子座：破財消災，認份停損

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週財運不佳，生活中還有不少突發狀況，真的遇到意外事件的時候，當作花錢消災，別因為一時的損失而糾結。一個人生悶氣不如約好友聚餐談心，轉換心態快速走出負面情緒，才能有新的開始。







巨蟹座：遇小麻煩，別再擴大

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢大致尚可，除了在工作中會遇到一些小麻煩之外，沒有什麼大問題，但是處理的過程會決定事件的結果，理性分析問題，不跟他人抱怨，抱著解決就放下的心態，才能避免背黑鍋而捲入派系的紛爭。







獅子座：事業進展，投資虧損

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週，運勢好壞參半，事業運旺加上工作能力強，你不只能跟上團體的進度，還能超越原本設定的目標，獲得主管青睞。但是財運方面就沒有如此順利，小心投資遇到無法估計的情況，讓你措手不及造成虧損。







處女座：注意口舌，別惹麻煩

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢需要多注意人際方面的問題，特別是職場方面，有話實說的你，容易因為直接而得罪同事，合作之間少說話就能省下許多麻煩。財運不錯，平時多經營第二專長，有機會替自己創造新的賺錢管道。







天秤座：人際加分，好友相助

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週外緣運勢轉強，人際關係成為最大的後盾，有什麼煩心事都可以跟好朋友討論商量，透過他們不同的角度分析，很快就能找到突破的方法，感情緣分不錯，安排假期跟伴侶一起旅遊，製造浪漫的回憶。







天蠍座：愛情得意，桃花盛開

整體運勢★★★★☆

愛情運勢★★★★★

金錢運勢★★★☆☆

事業運勢★★★☆☆

本週運勢感情方面會有很大的進展，單身的朋友趕緊找時間裝扮自己，參加聚會不馬虎，有好的形象更能替你加分。想要邁入下一個階段的朋友，可以跟伴侶討論，邀約雙方家長一起出遊，增加彼此的好感度。







射手座：做事謹慎，減少出錯

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週運勢欠佳，凡事都不能太自信，對於自己熟悉的業務，更要謹慎處理，容易因為粗心大意造成失誤。特別在財務方面，交易當中建議你收集相關的單據，紀錄帳務可以省下不必要的支出。







摩羯座：開拓財源，感情升溫

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢有財神庇佑，只要努力就能有好的收穫，這段時間很適合開發新客戶跟業務，多拜訪親朋好友，還能有轉介紹的機會。感情升溫，除了相處中營造甜蜜氛圍，也要勇敢表達讓伴侶知道你對他的用心唷！







水瓶座：展現誠意，改變現狀

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週，你在工作上的發展會有不少阻礙，遇到奧客投訴或是接洽的廠商發生異動，那些棘手的問題都帶給你很多困擾。發脾氣也無法解決困難，試著用誠意感動對方，進一步研究其他備案，讓彼此達成共識。







雙魚座：智慧判斷，拒絕受騙

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢不足，你很容易遇到倒霉事，千萬別太天真，跟人相處需要保持警覺性，就算是親近的人也不能太過依賴，尤其在感情方面，公私分明跟財務分開才能避免上當受騙，讓你保住人財不兩失。



人生因為有不同的劇情而精彩，保持正向的態度去探索世界，我們將能得到更多的收穫。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。