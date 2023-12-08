草莓控真的會尖叫！一年一度的草莓季又來了，會讓草莓控IG被洗版的鮮草莓奶油起士盒也回來了，人氣蛋糕甜點BAC推出2023草莓季甜點，首推兩週快閃限定的「香草卡士達草莓蛋糕」，還有以濃黑經典生巧克力餡，襯托莓果酸甜的「黑嘉侖草莓巧克力蛋糕」，以及人氣必吃怕拍的「鮮草莓奶油起士盒」，搶攻草莓控的必吃清單。
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BAC表示，這一次2023全新聖誕限定「香草卡士達草莓蛋糕」，頂層以純白卡士達奶油環繞鮮紅草莓，鬆軟綿密的戚風蛋糕夾入草莓果實、起司製成的微酸微甜內餡，再疊加天然梵尼蘭香草卡士達奶油，在口中交織出草莓牛奶般的甜美滑順，還有吸睛的聖誕老人翻糖公仔巧妙點綴節日氣息，獻上BAC的「莓」好祝福。
此外，鐵粉必吃的「黑嘉侖草莓巧克力蛋糕」也強勢回歸，飽滿多汁的草莓果實，搭配鑲嵌蛋糕頂部的水滴鑽型經典生巧克力，優格起司和酸甜草莓交織成的濃郁夾餡，與巧克力湯種戚風蛋糕一起入口，莓果香氣與醇厚可可在舌尖綻放出幸福的滋味。
還有每一年都熱銷的「鮮草莓奶油起士盒」，也莓莓回歸，大手筆在頂層與夾餡舖滿當季草莓，鬆軟的香草戚風蛋糕、絲滑的草莓奶油起士內餡，讓每一口都能享受不同層次的甜美，堪稱是最好拍、最好吃的草莓季限定品項。
BAC2023草莓季
「黑嘉侖草莓巧克力蛋糕」6吋定價950元、8吋1900元；「鮮草莓奶油起士盒」定價480元，即日起於全台門市與官網開賣。
BAC香草卡士達草莓蛋糕預購
6吋定價950元，即日起開始預購，於12月12日至12月31日限定販售。