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FIN好菌補給飲獲「年度十大美味新品」，迎雙12購物節，下單2箱享限時優惠。

2023-12-08 文字：生活消費中心 綜合報導 圖片：黑松企業 人氣：114
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黑松FIN今年夏天推出大小朋友的補水好夥伴「FIN好菌補給飲」，甫上市即因清爽好喝、低熱量無負擔而好評不斷，近期更獲得有「台灣飲食產業奧斯卡獎」之稱的指標性大獎「食創獎」，「FIN好菌補給飲」擊敗全台上千件食品飲料新品，獲得「年度十大美味新品」，為歡慶雙12即日起至12月14日，指定電商通路購買兩箱即享優惠價！

「FIN好菌補給飲」，榮獲飲食界奧斯卡「食創獎」殊榮

「年度十大美味新品」是食創獎中唯一不接受廠商報名的獎項，由飲食產業專業媒體《食力》與全球市場研究公司INNOVA合作，精選出40件具備美味、營養、或具獨特性及創意的新品，再藉由消費者票選以及專業評審團評分的方式，計算出分數最高的前10名。黑松FIN作為等滲透壓補給飲料第一品牌，今年推出的「FIN好菌補給飲」從上千件食品飲料新品中脫穎而出，實屬補水補好菌的美味新選擇。

小兒科醫師推薦，補水的同時也能調節生理機能

運動過後身體容易流失大量水分及電解質，小兒科醫師鄭芳渝提醒，小朋友因為體溫較高、肌膚屏障較脆弱、基礎代謝較高等原因，造成水分容易散失，所以更需要補充水分及電解質。鄭芳渝醫師推薦「FIN好菌補給飲」，除了可以為大人小孩在流汗過後有效率且無負擔的補充水分及電解質，添加的日本專利「L-137植物乳酸菌」更能幫助調節生理機能。


由日本好侍食品集團專利研發的「L-137植物乳酸菌」，透過「熱去活技術」，不受溫度、環境影響也能將活性完整封存，讓乳酸菌也能保存於常溫食品飲料中，在日本已被廣泛運用。FIN把這樣的好菌加入飲料裡，讓消費者補充好菌可以更簡單輕鬆。此外，「FIN好菌補給飲」入口清爽不甜膩，且具有等滲透壓、低熱量的特性，可幫助身體細胞溫和平順、有效率地吸收水分，大量流汗過後也能輕鬆補給無負擔。

雙12限時優惠，2箱只要811元

「FIN好菌補給飲」於全台各大通路上架販售，迎接雙12購物節來臨，即日起至12月14日，於momo購物網更祭出寶特瓶580ml兩箱811元優惠（原價1200元），另全新推出300ml鋁箔包，適合大人小孩一同飲用，在家、出門攜帶都方便！詳細活動辦法及資訊請關注「黑松FIN」FB粉絲團：https://www.facebook.com/HeySongFIN

 

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