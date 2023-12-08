大直人週末來放空！今年開幕就掀起討論的「NOKE忠泰樂生活」，以最美商場為自居成為台北人朝聖的新百貨。而旗下的義式風格餐飲DOMANI為了提供更Chill的生活體驗，在戶外露天區中擺上3噸重的歐式餐車，超近距離的摩天輪夜景映入眼簾，一邊欣賞美景、一邊品嚐美食，只在週末限定登場。







位於忠泰樂生活三樓的當代義式風格餐飲DOMANI，這次跨界和「台灣美式餐車俱樂部」合作，仿照法國雪鐵龍復古「H Van餐車」外型打造等比例加大版的餐車，在戶外露台區中亮相，和美麗華摩天輪相伴，無論是白天還是夜晚，都能享受到最愜意的時光。DOMANI 主廚陳星同也推出限定餐單，以歐洲經典菜為發想，佐上台灣在地食材，於每週五至週日限定當場。







有羅馬傳統料理「羅馬豬肉卷」、義大利中部國民美食「燒烤羊肉串」、嚴選東北角鮮甜小卷「總匯海鮮組合」、「香草烤雞腿」以及翻轉佛羅倫斯經典街頭小吃變成「佛羅倫斯牛肉包」，搭上自製的紅綠醬超涮嘴。多款餐盒和各類飲品揪大直人前去放鬆。





Bar Domani 義式餐酒館

電話：02-8501-5801

地址：台北市樂群三路200號3樓(NOKE忠泰樂生活)

營業時間：

午 餐 11:30～14:30

下午茶 14:30～17:00

晚 餐 17:30～21:30



Domani Food Truck 義式餐車

電話：02-8501-5801

地址：台北市樂群三路200號3樓(NOKE忠泰樂生活)

營業時間：週五 - 週日 12:00～21:00