這7個大溪景點要知道！周末小旅行來到大溪，除了衝大溪老街吃豆干，其他較不為人知的景點也很值得走走，近期也進入石門水庫楓林步道、月眉落羽松的觀賞期，現在正是來大溪遊玩的好時機之一，窩客島這次整理了「7個大溪景點」，讓你一次收藏這幾個好拍、好玩的景點，下次走訪大溪規劃一趟不一樣的遊玩行程。





近期來到大溪可以先衝到石門水庫，作為北台灣最大的賞楓點，每到11、12月便是園中槭樹公園、楓林步道的最佳觀賞時機，之後冬春時期也會有梅花、櫻花陸續盛開，無論哪個時期都可以欣賞絕美的自然風光；另外也有萬坪歐洲莊園風「蘇家莊園」、落羽松打卡點的「富田花園農場」等親子農場，想近距離接觸水豚、狐獴、羊駝、笑笑羊，通通都可以在這些農場中找到。





必訪大溪景點推薦：石門水庫（楓林步道）

部落客 阿珠珠 造訪 石門水庫（楓林步道）說：

幾乎每年都會到石門水庫來賞楓，因為石門水庫是離我家最近的賞楓處，也是北台灣最大的賞楓地點，每年都要來這裡巡一下楓情~<全文介紹>



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#石門水庫（楓林步道）

地址：桃園市大溪區環湖公路

電話：080-020-0233







必訪大溪景點推薦：月眉人工濕地生態公園

部落客 SISI人妻 造訪 月眉人工濕地生態公園 說：

這邊種植水生落羽松，每到秋冬，就會有絡繹不絕的遊客來到這拍照，必拍景點：倒映在湖水上的落羽松，月眉人工濕地生態公園，除了讓遊客拍照外，這裡的濕地如同過濾器有淨化功能、減緩水的流速，達到削減水中污染<全文介紹>



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#月眉人工濕地生態公園

地址：桃園市大溪區月湖路36號







必訪大溪景點推薦：富田花園農場

部落客 Ruby說美食享受旅行 造訪 富田花園農場 說：

笑笑羊旁邊有一個電話亭、小台的計程車，剛好12月是落雨松的季節，除了電話亭的設備老舊一些，其實還滿適合拍照的。<全文介紹>



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#富田花園農場

地址：桃園市大溪區福安里頭寮一路29巷59號

電話：03-387-2540







必訪大溪景點推薦：蘇家莊園

部落客 Ann‧榜哥‧生活事務所 造訪 蘇家莊園 說：

佔地廣闊有著萬坪面積大的美麗莊園，有著南法風格的超大庭院也有絕美的城堡、歐式小屋等，園區內有著不少可愛動物、鳥類等可以欣賞，也設置了小朋友最愛的溜滑梯遊戲區<全文介紹>



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#蘇家莊園

地址：桃園市大溪區復興路一段1037號

電話：03-387-3737







必訪大溪景點推薦：大溪河濱公園

部落客 饅頭弟 造訪 大溪河濱公園 說：

位於大漢溪左岸，占地高達6.9公頃，擁有廣袤無邊的草坪，並串聯壘球場、湖濱木棧道，構築悠閒愜意的共享空間，不只有豐富的兒童遊樂設施，還可以讓大人小孩都無比放鬆的廣闊綠地<全文介紹>



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#大溪河濱公園

地址：桃園市大溪區大鶯路60巷89弄75號







必訪大溪景點推薦：中庄吊橋

部落客 大海愛上藍天 造訪 中庄吊橋 說：

全台最長的懸索式中庄吊橋終於開放通行了，這條橫跨大漢溪，總長約400多尺的大溪中庄吊橋，全程為無障礙步道，輪椅及嬰兒車都可暢行無阻，可站在橋上欣賞大漢溪壯濶山景及河階之美，中間設計簍空步道<全文介紹>



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#中庄吊橋

地址：桃園市大溪區

電話：03-303-3688







必訪大溪景點推薦：舊百吉隧道

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 舊百吉隧道 說：

隧道內有台車軌道及台車，模擬當時載運復興山中的木材、茶葉、樟腦等山產物資，原本台車是可以動的，後因安全考量改為固定，隧道內有照明設備，行走隧道內明亮且通風，而且相當乾淨與涼爽，走起來挺舒適<全文介紹>



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#舊百吉隧道

地址：桃園市大溪區

電話：03-332-2101



