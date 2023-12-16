為迎接聖誕節的到來，各地已開始醞釀幸福喜樂的節慶氛圍，若有與親朋好友歡聚同樂的計劃，餐桌上應景可口的美食是不可或缺的重要元素，而且通常都蘊含著美好的祝福，希望在享用美味的同時，也能吃進好運，迎向嶄新的一年。除了經典的國王派、小瓷偶等傳統美食，愛吃的你，有其他更好的選擇—義大利水果麵包潘娜朵妮 Panettone。 ▲ 聖誕節必吃的傳統美食 - 義大利水果麵包潘娜朵妮 Panettone



聖誕節吃潘娜朵妮 Panettone

開啟一年的幸福好運

相傳15世紀時，一位義大利的麵包學徒在聖誕節前夕意外做出潘娜朵妮 Panettone這款水果麵包，因口感出奇綿密，瞬間成為鄰里間的熱門話題，接著引爆搶購熱潮，讓這名少年一炮而紅，如願開了自己的麵包店，還得以將心愛的戀人迎娶回家。這愛情事業兩得意的完美結局令人羨慕不已，也讓潘娜朵妮 Panettone義大利水果麵包被賦予夢想成真的美好寓意。

▲ 潘娜朵妮 Panettone 在義大利代表著夢想成真的祝福意義



從此之後，在聖誕節早晨來一片潘娜朵妮Panettone，以香甜細緻的麵包與義式濃縮咖啡款待自己，讓身心靈沉浸在暖心的幸福感受中，為一年拉開美好的序幕，成為義大利北部的重要習俗。

注入Feeling18職人精神

才能寵愛最值得的你

Feeling18 所推出的潘娜朵妮 Panettone義大利水果麵包，不僅嚴選來自阿爾卑斯山的天然酵母，小麥麵粉及糖漬果乾都來自義大利，只為了讓麵包風味更加道地，更接近最初的圓夢配方，同時使用A.O.P嚴格把關認證的發酵奶油及特選新鮮純蛋黃，希望在這個重要的節慶裡守護品牌粉絲們，讓大家吃得開心又安心。

▲ 美好的早晨品嚐潘娜朵妮Panettone與義式濃縮咖啡款待自己



但Feeling18的潘娜朵妮 Panettone義大利水果麵包最珍貴之處，在於承襲創辦人茆師父一貫的職人精神，採用「水式酵母」的技術，每顆麵包都需要師傅們超過72小時的悉心呵護，以確保麵團散發出讓人如置身天堂般入口即化、香甜可口的完美滋味，這份堅持可說是Feeling18品牌精神的最佳演繹。

▲ 潘娜朵妮 Panettone 採用「水式酵母」的技術，每顆麵包都需要師傅們超過72小時的悉心呵護



Feeling18週年慶太寵粉

邀約同遊日本回味最初的感動

「Feeling18」的品牌名稱，源自於創辦人茆師父從日本進修巧克力課程回台後，仍然不懈地追求心目中最完美的巧克力風味，經過無數次鑽研，終於發現攝氏18度對巧克力而言，是無論生產、保存或品嚐都最適合的溫度。這樣對極致領域的堅持與努力，是Feeling18自2006年從網路發跡以後，至今人氣依舊的關鍵因素。

▲ Feeling18堅持以18度保存巧克力，以最完美來呈現巧克力的黃金時刻。

現在正好是Feeling18 17週年慶的活動期間，創辦人茆師父希望將當初在日本收穫的職人精神向更多人分享，因此特別以「品牌之初：日本頂級之旅」抽獎活動，以7 組機票(價值96,800元/組)做為抽獎獎品！

現在還延長活動時間到2023/12/31，而且線上訂購也能參加抽獎！藉此誠心邀請網購的幸運粉絲也能一起回到品牌之初，重溫改變他一生、當時深刻的感動。

只要是在週年慶活動期間，到18埔里商圈、18Lab烘焙研究所等門市和線上官網，單筆消費滿1,717元，就能獲得1次命運抽抽樂的機會，單筆消費滿3,434元可獲得2次(以此類推)，買越多，越有機會17出發體驗日本頂級之旅！

▲ 17週年慶活動期間消費滿額還有機會17出發體驗日本頂級之旅





除此之外，線上官網訂購單筆滿1,717元，還贈送品牌招牌商品生巧克力乙盒，快趁著這個好機會，手刀搶購幾個潘娜朵妮 Panettone義大利水果麵包，應景品嘗節慶美食與職人精神的同時，也為自己加持好運，迎接美夢成真的2024年！※ Feeling18 17週年慶活動詳細資訊 https://walkr.tw/BqQCzFlp