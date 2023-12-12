台中直飛韓國仁川！台中國際機場在疫情解封之後，積極恢復國際航線，讓更多台中人可以就近飛出國，搭飛機不用提早太多起床，同時，也想吸引更多外國旅客直接飛到台中、在台中玩起來。即日起大韓航空「仁川-台中」航線慶祝首航，台中人飛韓過，衝仁川、首爾玩起來。
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大韓航空新航線「仁川-台中」自12/10起首航，無論是台灣人到韓國玩、還是韓國人來談灣旅遊都更方便，到12/31前已經開放13航班，在大韓航空官網即可預定，官網試算價格單趟最低3932元、來回最低8768元。除了讓台灣人飛韓國玩之外，針對外國旅客來台中，台中市觀旅局也提供「迎賓禮包」，只要憑外國護照在入境當天就可以在台中國際機場領取。
為了讓各地遊客出境、入境更方便，台中國際機場目標一年內恢復14條航線，除了本次大韓航空「仁川-台中」航線首航之外，韓亞航空、德威航空也將陸續開航，趁機在年底規劃一趟韓國首爾旅行，拍美照、穿韓服、吃韓食很可以。
大韓航空台中直飛韓國仁川！大韓航空首航「仁川-台中」航線開航，12/31前13航班讓台中人飛韓國玩起來。
台中直飛韓國仁川！台中國際機場在疫情解封之後，積極恢復國際航線，讓更多台中人可以就近飛出國，搭飛機不用提早太多起床，同時，也想吸引更多外國旅客直接飛到台中、在台中玩起來。即日起大韓航空「仁川-台中」航線慶祝首航，台中人飛韓過，衝仁川、首爾玩起來。
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