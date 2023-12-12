為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
  • 商家會員登入
  • 註冊
> 最新文章 > 生活 > 普橘島私廚食譜大公開！天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈，橘子員工餐好吃到爆炸的獨門秘笈搶先看。

普橘島私廚食譜大公開！天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈，橘子員工餐好吃到爆炸的獨門秘笈搶先看。

2023-12-12 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐 人氣：720
share
編輯 李維唐

編輯 李維唐

如果你有一位在橘子集團上班的朋友，你一定會聽他說過，橘子集團的員工餐廳真的好吃到讓人很喜歡，不論是午餐還是下午茶，又或者是橘人最愛的私廚料理，每一天都要設定好鬧鐘，慢了一步就一定搶不到的員餐美食。台灣角川為了讓大家都可以品嚐到這傳說中的美味料理，特別與橘子集團員工餐廳「普橘島」合作，完整大公開把員工寵上天的「普橘島私廚料理」，揭開52道料理職人的獨家原創秘笈，在家也可以品嚐到橘人的幸福料理。
普橘島-天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈
普橘島-天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈

橘子集團的員工餐廳「普橘島」除了平時的午餐、下午茶之外，最讓員工期待的就是時不時會邀請外部客座廚師輪番上陣，推出的美味私廚料理。並且每一道私廚料理都以「台灣人做台灣菜」作為核心價值的「客座／作 Guest House」是橘子員工限定的精緻晚餐，菜單主題都超越想像，融合本土文化並結合各私廚所長和經歷，每一檔主題菜單都蘊藏著「無價」的作品。由於只有橘子員工或是受邀食客才能入內享用，這些規格外的表現，讓「普橘島」獲得「全台最狂員工餐廳」的美名。
​​


這一本《天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈》介紹了「普橘島」的14位秘廚獨家料理秘笈，更是集結普橘島原創餐點、私廚拿手料理以及「客座/作Guest House」精緻食譜，同時更收錄了私廚們的介紹，讓喜歡烹飪美食的讀者，可以更加認識這群擁有職人精神的廚師們，從料理認識普橘島、從普橘島發現橘子有多寵員工。
普橘島-天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈
普橘島-天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈


 

 

天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈

作者：普橘島
定價：490元（新書79折優惠381元） 
出版日期：2023年12月11日
首刷限量：特定通路贈送「gamaisland 午餐托特包」
購書網址：
台灣角川 https://reurl.cc/GK1ENv
博客來 https://reurl.cc/L6Y87e 
金石堂 https://reurl.cc/y62pQD 
誠品線上 https://reurl.cc/GK79oW 
momo https://reurl.cc/p57z1a 
三民網路書店 https://reurl.cc/a4QoG7 
墊腳石網路書店 https://reurl.cc/z60vrQ 

 

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#食譜
morechevron_right
文章關鍵字
普橘島 員工餐廳 食譜 橘人
延伸閱讀

堪稱台北CP值最高吃到飽餐廳！欣葉日本料理再推秋季新菜，「彩鮭奉書燒x軟殼蟹料理」吃過就回不去了。

 編輯 李維唐

【勇者株式會社專欄】頂級電影躺著看！趁著防疫人少偽包場XD

 駐站 插畫家 勇者株式會社

你一定沒吃過的北歐料理！HYG餐廳打造出全新的「北歐頂級料理」，全新仲夏美饌值得留給最好的人。

 編輯 李維唐

TGI FRIDAYS 期間限定八款義式料理！必吃12oz.大份量肋眼牛排，感受「義」式「新美味」。

 編輯 李維唐

烹飪筆記│醬燒海苔板豆腐，用普通板豆腐做日式風味的料理

 Jennifer(真妮4)
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 李維唐

編輯 李維唐
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 李維唐最新文章

morechevron_right

COUPON

日本最大級體育用品中心Alpen優惠券(東京新宿・大阪NAMBA PARKS・福岡運河城店通用)

最高激省17%OFF! ~2023最新版Bic Camera優惠券

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up