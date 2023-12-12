如果你有一位在橘子集團上班的朋友，你一定會聽他說過，橘子集團的員工餐廳真的好吃到讓人很喜歡，不論是午餐還是下午茶，又或者是橘人最愛的私廚料理，每一天都要設定好鬧鐘，慢了一步就一定搶不到的員餐美食。台灣角川為了讓大家都可以品嚐到這傳說中的美味料理，特別與橘子集團員工餐廳「普橘島」合作，完整大公開把員工寵上天的「普橘島私廚料理」，揭開52道料理職人的獨家原創秘笈，在家也可以品嚐到橘人的幸福料理。







橘子集團的員工餐廳「普橘島」除了平時的午餐、下午茶之外，最讓員工期待的就是時不時會邀請外部客座廚師輪番上陣，推出的美味私廚料理。並且每一道私廚料理都以「台灣人做台灣菜」作為核心價值的「客座／作 Guest House」是橘子員工限定的精緻晚餐，菜單主題都超越想像，融合本土文化並結合各私廚所長和經歷，每一檔主題菜單都蘊藏著「無價」的作品。由於只有橘子員工或是受邀食客才能入內享用，這些規格外的表現，讓「普橘島」獲得「全台最狂員工餐廳」的美名。







這一本《天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈》介紹了「普橘島」的14位秘廚獨家料理秘笈，更是集結普橘島原創餐點、私廚拿手料理以及「客座/作Guest House」精緻食譜，同時更收錄了私廚們的介紹，讓喜歡烹飪美食的讀者，可以更加認識這群擁有職人精神的廚師們，從料理認識普橘島、從普橘島發現橘子有多寵員工。





天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈

作者：普橘島

定價：490元（新書79折優惠381元）

出版日期：2023年12月11日

首刷限量：特定通路贈送「gamaisland 午餐托特包」

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