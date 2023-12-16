當韓式風味遇上極致烤肉最高享受，高雄這家備受矚目的『水刺床수라상韓式烤肉餐廳』，在這個聖誕跨年季節為您帶來無與倫比的美食饗宴！匯聚韓國主廚精湛手藝，不僅提供專業桌邊烤肉服務，更是一場品嚐韓國正宗風味的奇妙之旅。



聖誕跨年套餐，加碼送主廚私房小菜

112/12/18~113/01/04期間，水刺床수라상韓式烤肉餐廳，推出別開生面的聖誕跨年套餐，精心準備了雙人和四人兩款套餐，本次更獨家加碼贈送韓籍主廚的私房小菜『香辣明太魚』、『辣拌魷魚絲』，這兩種小菜可是水刺床線上購物熱銷爆品；無論是與摯愛分享浪漫時刻，或是和摯友家人歡聚盛會，都能找到適合的套餐選擇。



首先是雙人套餐，充滿精緻的食材組合，包括帶骨沙朗、無骨牛小排、伊比利豬梅花薄片，以及令人垂涎的季節包肉時蔬，更有六款精心製作的手作小菜，滿足您對韓式風味的無限渴望。此外，主食更是別出心裁，提供石鍋拌飯和全州拌飯，選擇恣意搭配，絕對不能錯過的是道地的韓國大醬湯和多款韓國果汁，讓您彷彿置身韓國美食街頭。





而四人套餐更是一場極致享受，頂級奢華A5和牛、帶骨沙朗、無骨牛小排、橫隔膜、雪花牛等多款高級肉品，絕對是肉肉控的不二之選，同樣搭配六款手作小菜和多種口味韓式煎餅，還有兩份主食選擇，讓您的口味享受得更自由自在，不僅如此，正宗的韓國大醬湯和多款韓國果汁，讓整個用餐體驗更臻完美。



原汁原味韓國食材，每一口都是正宗韓味

無論是精緻的雙人套餐或是豪華的四人套餐，這裡的亮點不僅僅在於鮮美的食材，更在於韓國主廚的用心烹調，讓每一口都充滿了家鄉的風味；每道菜餚皆使用原汁原味的韓國食材，保證帶給您在台灣品嚐到最正宗的韓式美味。



快來水刺床수라상韓式烤肉餐廳，與摯愛、家人、朋友一同共度溫馨的聖誕跨年時光！在這裡，品味韓國風味、享受專人服務，感受這場美食盛宴帶來的無盡幸福！不要錯過這個限時的韓式烤肉盛宴，讓您的味蕾在節日中獲得極致的味覺享受！





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水刺床韓式烤肉餐廳

一號店｜澄清店

門市地址 ：高雄市三民區澄清路542號

預約專線 : 07-7670686

停車資訊 ：路邊停車/付費停車場(無特約)



二號店｜青海店

門市地址 ：高雄市鼓山區青海路207號

預約專線 : 07-5866222

停車資訊 ：路邊停車/付費停車場(無特約)