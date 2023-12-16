玥老師在 Walker 占星分享好運到，天秤座打拼事業創造佳績，巨蟹座財運進步掌握時機，雙魚座互動浪漫心花開。



牡羊座：外界紛擾，忍住暴怒

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢如同洗三溫暖，上下起伏讓人無法掌控，加上你原本就喜歡掌握事情的個性，這時候更容易因為內心不滿與外界產生衝突。不論是工作還是生活都需要注意突發狀況，練習不發怒讓自己平靜下來，才能找到解決的辦法。







金牛座：調整主觀，以免誤解

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週，容易因為你的一時的固執己見，影響整體運勢的發展，在職場上跟他人合作的時候，提醒自己先放下個人的主觀意識，用理智客觀的角度去溝通，避免誤解對方的想法，更嚴重的是傷害到彼此的感情。







雙子座：自作聰明，影響團體

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢仍然不能大意，頭腦靈活的你，總會希望找到處理事情的捷徑，不喜歡跟大家同步的慢慢完成任務。一個人冒險雖然新鮮，卻可能忽略其他問題，增加錯誤的機率，別讓你的自作聰明成為拖累團體的老鼠屎。







巨蟹座：財運漸佳，了解趨勢

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

新的一週，運勢回升，特別是金錢運方面，有財神的保佑，可以多去了解現在的市場趨勢，收集相關資訊，更能掌握賺錢的時機。工作表現還不錯，懂得跟同事合作，有助於提升工作的效率，讓你輕鬆又省力。







獅子座：健康紅燈，預防感冒

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢還算及格，工作上都能如期完成任務，跟著公司的運作模式，也不會遇到什麼大問題。但是這段期間需要多注意自己健康狀況，出門多帶衣服以防天氣變化，預防免疫力下降讓感冒找上門。







處女座：放鬆心情，吸引好運

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週，運勢中上，各方面都漸入佳境。感情方面需要多體諒伴侶，當你有所抱怨的時候，記得看對方的付出與優點，就能平衡自己內心的負能量。工作上變得更忙碌，別太緊張，善於規劃的你，放鬆心情能吸引更多的助力。







天秤座：專注工作，創造佳績

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★★

本週運勢在職場中會有過人的表現，這陣子請你先省下玩樂的時間，試著把心力都放在工作上，不管是業務還是行政單位，只要積極努力去談合作，或在原本的崗位找新方法，都能讓事業有進一步的發展。







天蠍座：放慢腳步，事緩則圓

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週，你在工作上會遇到一些小麻煩，因為周邊夥伴的粗心，打亂你的規劃，當你越想急著把事情做好，越容易因忙中有錯而延後進度。保持彈性的空間，不用跟他人的成果作比較，安頓好心情就能展現自己的真實力。







射手座：玩心爆發，伴侶吃醋

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢略有不足，忙碌之餘，安排時間跟好友相聚讓你輕鬆又愜意，玩樂之後也更有動力投入工作。有對象的朋友別玩太瘋，提前告知行程讓人安心，預防伴侶打翻醋罈子，更能避免兩人吵架搞砸你的好心情。







摩羯座：金錢陷阱，仔細核對

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週運勢欠佳，工作上不容易有發展空間，跟他人合作需要多次確認，提前預留備案，降低執行過程中的失誤。尤其要注意金錢方面的問題，簽合約跟談案子都要仔細核對，別讓自己掉進他人安排的陷阱中。







水瓶座：溫婉待人，建立優勢

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢中吉，職場中會有不錯的機會，就算遇到關卡也有貴人出手相助，儘管努力往前衝，雖然工作的表現很值得期待，還是需要提醒你，對人不能沒耐心，溫和的態度與人溝通，才能將自己的優勢發揮出來。







雙魚座：吸引異性，心花怒放

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週感情緣分佳，天生就是一台發電機的你，走到哪裡都能吸引異性的目光，職場上跟客戶、主管互動只要懂得拿捏分寸，就可以替自己加分，提升競爭力。單身的朋友，有機會多展現你的親和力，讓你早日脫單！



少用自身的角度去看事情，多思考他人的立場，與人合作時才能更圓融順利。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。