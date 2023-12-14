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魚刺人雞蛋糕快閃雅意！君品雅意Artbrosia攜手「魚刺人」打造全台最美雞蛋糕，快閃18天限量販售。

2023-12-14 文字：編輯 李維唐 圖片：雅意Artbrosia 人氣：1,167
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編輯 李維唐

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堪稱最美的雞蛋糕「魚刺人」這一次將與三年榮獲米其林入選餐廳的「雅意Artbrosia」義式餐廳合作，攜手推出散步系點心「魚刺人雞蛋糕」，將自12月15日至明年1月1日，快閃18天。並且一共推出奶香咖啡香濃郁的「提拉米蘇」及洋溢堅果甜香的「開心果卡士達」，及招牌「經典原味」、「小山園抹茶」、「牛奶卡士達」及「乳酪起司」等六種口味，搶攻甜點控的必吃清單。
君品雅意Artbrosia攜手「魚刺人」打造全台最美雞蛋糕

這一次「雅意Artbrosia」與「魚刺人雞蛋糕」聯名快閃六種口味之中，最讓人期待的就是濃濃義式風格的聖誕跨年限定口味「提拉米蘇」與「開心果卡士達」。其中「提拉米蘇」雞蛋糕嚴選進口奶油結合精粹濃縮咖啡，打造出香濃滑順的義大利經典提拉米蘇風味，最後撒上甜中帶微苦的可可粉於表皮上，層層堆疊出豐富口感，堪稱台義經典風味的完美結合。
君品雅意Artbrosia攜手「魚刺人」打造全台最美雞蛋糕

此外，大小朋友都一定會喜歡「開心果卡士達」創意發想則來自義大利西西里島地位尊貴的「綠色金子」－開心果，入口時能感受到卡士達濃醇香氣與甜而不膩的開心果堅果香，配上酥軟蛋香濃郁的蛋糕體，一入口就讓人停不下來。
君品雅意Artbrosia攜手「魚刺人」打造全台最美雞蛋糕

同時，在活動現場同步販售「魚刺人雞蛋糕」四款廣受好評的人氣口味，「經典原味」一入口即被紮實又Q軟的蛋糕體驚豔，濃濃雞蛋的甜美香氣逸散口中；「小山園抹茶」則採用日本著名的小山園抹茶粉製作，抹茶香氣濃厚，巧妙融合卡士達醬，以奶香揉合了抹茶的微澀感，口感柔和且茶韻十足；「牛奶卡士達」咬下後隨即流出的卡士達醬帶有牛奶的香濃，口感滑順，令人齒頰留香；「乳酪起司」切塊乳酪藏在蛋糕體內，以鹹香起司帶出雞蛋糕的甜美，碰撞出令人念念不忘的好滋味。
君品雅意Artbrosia攜手「魚刺人」打造全台最美雞蛋糕


 

君品雅意Artbrosia攜手「魚刺人」打造全台最美雞蛋糕

活動期間：自12月15日至明年1月1日，快閃18天
活動地點：每日13：00於君品酒店一樓大門限量販售
限定聯名：提拉米蘇、開心果卡士達、經典原味、小山園抹茶、牛奶卡士達、乳酪起司。

 

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