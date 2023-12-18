北海道蒸起司蛋糕也推出抱枕了！還記得前陣子一推出就在網路上造成話題的「白色戀人餅乾抱枕」嗎？日本人氣麵包品牌「山崎麵包」旗下超熱賣的「北海道起司蒸蛋糕」也跟上這股風潮，與日本流行出版社「寶島社」攜手合作，推出一款原尺寸放大的「北海道起司蒸蛋糕抱枕」，因為抱起來實在太過柔軟療癒，12月上市後又立刻引起網友瘋搶，寶島社也馬不停蹄緊急再版，如果還沒想好要送親朋好友什麼聖誕禮物，不妨把這款軟綿的抱枕列入交換禮物清單喔。



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▲圖片來源／株式会社 宝島社



日本連鎖麵包品牌「山崎麵包」，除了最受歡迎的紅豆麵包以外，旗下的「北海道起司蒸蛋糕」也是不少日本人從小吃到大的童年回憶，更是許多遊客到日本旅行時的下午茶首選點心。為了慶祝北海道起司蒸蛋糕在2024年即將迎來誕生第25週年，山崎麵包攜手總是花招百出的日本流行出版社「寶島社」，在2023年12月6日當天發售了引起許多網友瘋搶的「蒸起士蛋糕 FAN BOOK」。

▲圖片來源／株式会社 宝島社



日本雜誌送豪華贈品已是慣例，說是「買贈品送雜誌」也不為過，這本「蒸起士蛋糕 FAN BOOK」最吸睛的就是被等比還原的超巨大「北海道起司蒸蛋糕抱枕」，不管是蒸蛋糕上烙印的北海道地圖圖案、與實品幾乎一模一樣的烘烤色澤，甚至是按壓下去還會彈起來的柔軟蓬鬆觸感，都與大家印象中的北海道起司蒸蛋糕相去無幾，因此毫無意外在上市當天就被搶到缺貨，寶島社也不斷緊急再版，讓沒買到的民眾還有機會能夠入手。

▲圖片來源／株式会社 宝島社



「蒸起士蛋糕 FAN BOOK」不只是贈品吸引人，書中也揭露了許多關於1999年誕生的北海道起司蒸蛋糕的秘密與歷史，更讚的是還會公開曾在電視節目或是網路上成為話題的8大美味隱藏食譜，從烘烤蒸蛋糕、蒸蛋糕布丁再到草莓奶油蒸蛋糕三明治，絕對是甜點控和手作派都要收藏的一本有趣書籍。

▲圖片來源／株式会社 宝島社







北海道チーズ蒸しケーキFAN BOOK

價格：日幣3,080元

販售日期：2023年12月6日起

購買通路：日本寶島社官網