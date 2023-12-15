日本生活用品大廠IRIS OHYAMA在台四周年，特別邀請到台中款款好食餐廳主廚簡儀松，以簡單省時10分鐘出好菜為主軸，設計５種不同情境料理，只需將飯盒微波加熱90秒，就能即刻享受日本一等米白飯，搭配不同食材都能做到完美搭配，讓現代人在忙碌且有限的時間中仍可輕鬆料理，為居家生活帶來更多便利性，也為日常增添多些講究的幸福「食」光！

貫徹品牌理念所推出的產品「微波白飯」

IRIS OHYAMA秉持「讓生活更舒適便利」的理念，原裝進口日本高度好評的「微波白飯」，150g包裝只要90秒便能迅速品嚐到100%高品質日本米，大幅縮短備餐時間，滿足各式對於飯食的需求。台灣愛麗思歐雅瑪總經理山本翔表示：「我們深入觀察台灣消費者飲食行為，發覺外食比例高已是台灣飲食常見型態，即食加熱商品已然成為市場主流趨勢，而台灣與日本的飲食文化相近，因此特地從日本引進微波白飯，以滿足現代社會的快速生活樣態與台灣市場方便省時餐飲的需求，讓吃飯這件事情能變得輕鬆又簡單。」



微波白飯好吃方便又百搭，三大亮點一次看

只要90秒就能輕鬆省時享受好吃白飯，從室內到戶外等不同情境，使日常每個時刻都能輕鬆吃出好滋味。IRIS OHYAMA微波白飯，3大好講究亮點，讓它成為每人居家生活必囤的常備食材。



講究亮點一：日本直送，獨家低溫製法，純粹原料帶來米香甘甜味蕾享受

IRIS OHYAMA微波白飯成份只有最單純的日本米與日本水，選用日本東北契約合作農家高品質日本米，採用IRIS獨家低溫製法，從碾米、蒸煮到包裝，全程維持在15°C以下低溫管理，將米粒的鮮甜原味、香氛光澤完整保存，全程經過日本實驗室多重品管把關，將米飯密封包裝，安心享受有如現煮且香軟彈牙的日本米飯。





講究亮點二：輕巧好攜帶方便加熱，常溫保存不佔用冰箱空間

IRIS OHYAMA微波白飯體積輕巧易收納，可隨手放置於包包內隨身攜帶，三種加熱方式在不同狀況下都適用，微波加熱90-120秒、電鍋加熱外鍋一杯水、隔水加熱16-18分鐘，便能迅速品嚐到原汁原味來自日本的米飯，值得一提的是，可以常溫存放無須擔心佔據冰箱的空間。



講究亮點三：多變情境不同吃法，隨時隨地都能開心享用

無論工作、在家、聚會、外出、忘記煮飯或嘴饞想吃的時候，快速又方便的IRIS OHYAMA 微波白飯，除了當日常白飯享用，也非常適合搭配各式調理包與各式菜餚，做出多變料理。今晚想來點不一樣的？用IRIS OHYAMA微波白飯就能快速滿足民眾多變的味蕾。





多變美味！攜手松主廚推出5道微波白飯料理與期間限定餐點

IRIS OHYAMA「讓生活更舒適便利」的精神，與簡儀松主廚「運用常見食材，讓料理變得更為簡單」的想法不謀而合，特別以簡單省時10分鐘出好菜為題，從加班熬夜、露營登山、居家派對、親子共廚、家常必備五種生活情境出發，將Q彈美味的IRIS微波白飯搭配上不同食材，激盪出5道兼具方便、省時的家常飯類料理：日式咖哩飯、豆瓣肉末蓋飯、海鮮丼飯、日式飯糰、台式鹹粥，因應不同場合，IRIS OHYAMA 微波白飯都能完美搭配，創造好好吃飯的美好時光。



為讓更多民眾能品嚐到IRIS微波白飯的滋味，款款好食餐廳即日起為期兩個月，推出鮮氣滿滿的「家常海鮮粥」、美味濃厚的「摩洛哥海鮮焗烤飯」，在聖誕年末之際，讓大家都能吃到讓人意猶未盡的好吃白飯與風味餐點，用美食點亮歲末暖心團聚時刻！





全新通路上架，輕鬆享受Q彈好吃的講究白飯

IRIS OHYAMA微波白飯銷售通路除官方網站、電商平台外，即日起也將於唐吉軻德、美聯社、LOPIA實體通路上架，提供消費更快速、更便捷的購物體驗。此外，為慶祝IRIS OHYAMA登台四周年，全台實體通路也祭出超值優惠，讓消費者輕鬆無負擔就能享受熱騰騰的講究白米飯！



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IRIS OHYAMA 官方網站：https://www.irisohyamatw.com/