台北人衝華山朝聖！以職人市集為主打的愛手創，這次跨界和德麥食品共同舉辦首屆「LES CO (PAIN) S 甜蜜生活日」耶誕市集，以烘焙職人為主角，邀請到國王派冠軍賽8強在入口處迎接大家到訪之外，更重磅邀請到神級甜點「深夜裡的法國手工甜點」新品牌搶先對外曝光，還有法國神級GC可頌、台北爆夯甜點名店、人氣麵包烘焙等超過40個店家快閃到華山，在本週末帶來濃濃的過節氛圍。
將法文朋友之意的COPAIN進行文字拆解成「CO分享、PAIN麵包」，以兩個字為精神進行策劃的耶誕烘焙市集，於即日起至12/17期間，在華山4A館號召超過40攤烘焙名店快閃，讓麵包控、甜點控到此選擇障礙發作，通通都想買回家。
入口處由本屆萊思克盃國王派冠軍賽8強店家坐鎮，其中Sunirent Cafe帶來市集限定縮小版玉米高粱國王派，不同於傳統的造型讓人眼睛一亮。同時，也帶來輕奢版「黑松露可頌」現刨新鮮松露、夾著黑松露奶油，就算一顆要價450元也很值得在年末慰勞一下自己。
另外，被評為吃過一定會回訪的「吉可頌」，帶來一人獨享版國王派和經典可頌。鮮少出攤的「1789 Café Pâtisserie」則是為市集推出限定版焦糖小泡芙。而「十年麵包」西西里杏仁國王派使用以義大利西西里杏仁粉特製的杏仁奶油餡，香濃內餡配上酥脆的派皮先搶。現場還有歐洲人耶誕節必吃的「潘妮朵尼、國王派」、必喝無酒精版「熱紅酒」等，讓人邊逛、邊吃、離場前再買一堆回家。
除了國王派冠軍賽8強店家之外，市集現場也邀請眾多人氣法式甜點，首推一定要朝聖的「森夜」，是神級甜點「深夜裡的法國手工甜點」全新烘焙品牌，首次亮相便在華山烘焙市集登場，有經典款小糕點之外，還有藏有滿滿自製果乾的「水果麵包」、帶有微醺感的酒漬果乾「史多倫」和耶誕樹造型巧克力麵包，深法鐵粉一定要先衝華山朝聖。
冬季甜點當然少不了草莓！Les Co(Pain)s 甜蜜生活日邀請到中山區人氣法式甜點「在室甜點」不僅將招牌迷你聖多諾黑搬到現場，更推出獨家限定草莓千層派，是今年在日本大爆紅的新打卡甜點。板橋法式甜點名店「稻町森」為市集推出限定聖誕甜點；神級可頌GC也搶先門市推出草莓圓可頌。各式各樣不同類型草莓甜點就等草莓控前去尋寶。
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華山耶誕市集 LES CO (PAIN) S 甜蜜生活日 活動資訊
地點：華山1914文化創意產業園區中4A館
日期：2023/12/15(五)-12/17(日)
時間：10:30~19:00
售票：免費入場
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