台北人衝華山朝聖！以職人市集為主打的愛手創，這次跨界和德麥食品共同舉辦首屆「LES CO (PAIN) S 甜蜜生活日」耶誕市集，以烘焙職人為主角，邀請到國王派冠軍賽8強在入口處迎接大家到訪之外，更重磅邀請到神級甜點「深夜裡的法國手工甜點」新品牌搶先對外曝光，還有法國神級GC可頌、台北爆夯甜點名店、人氣麵包烘焙等超過40個店家快閃到華山，在本週末帶來濃濃的過節氛圍。







將法文朋友之意的COPAIN進行文字拆解成「CO分享、PAIN麵包」，以兩個字為精神進行策劃的耶誕烘焙市集，於即日起至12/17期間，在華山4A館號召超過40攤烘焙名店快閃，讓麵包控、甜點控到此選擇障礙發作，通通都想買回家。







入口處由本屆萊思克盃國王派冠軍賽8強店家坐鎮，其中Sunirent Cafe帶來市集限定縮小版玉米高粱國王派，不同於傳統的造型讓人眼睛一亮。同時，也帶來輕奢版「黑松露可頌」現刨新鮮松露、夾著黑松露奶油，就算一顆要價450元也很值得在年末慰勞一下自己。





華山耶誕市集 LES CO (PAIN) S 甜蜜生活日 活動資訊

地點：華山1914文化創意產業園區中4A館

日期：2023/12/15(五)-12/17(日)

時間：10:30~19:00

售票：免費入場



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