覺得追劇太耗時了嗎？2023年度精選電影片單一次奉上，不論是「怪物刑警」馬東石回歸，還是《與神同行》雙帥朱智勛、河正宇，又或者由姜河那、庭沼珉主演的爆笑浪漫喜劇《30日》，以及金高銀展現實力派歌喉的音樂劇電影《HERO》共8部片單陪你過跨年，片單快收藏！

一、斥資5億打造，《水泥烏托邦：末日浩劫》災難挖出最真實人性

《水泥烏托邦：末日浩劫》斥資韓幣200億（約台幣5億元）打造出最震撼的地震災難現場，卡司聚集影帝李炳憲、朴敘俊、朴寶英等人，當全世界的公寓都倒了，只剩一座公寓能夠住人、維持著正常生活，表面上看起來是世外桃源，其實四面暗藏危機。



▲圖片來源／車庫娛樂



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「不論是殺人犯還是牧師，現在大家都一樣」，災難世界裡沒有高低貴賤，平民也能掌握權力，預告裡的台詞道出本片精髓，比起災難更可怕的是人性，尤其是最後出現驚人反轉內幕，本年度必追電影，快收藏起來！



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二、「怪物刑警」馬東石回歸，《犯罪都市3》創2023年度最亮眼票房

2023年度打得最過癮的犯罪動作鉅作《犯罪都市3》，截至12月為止，以觀影人次1068萬遙遙領先，成為南韓國內今年最賣座電影。由國際影星馬東石主演的《犯罪都市3》，再度以「怪物刑警」馬石道回歸，繼反派尹啟相、孫錫久（孫錫求）接戲登場後，第三季最帥反派李浚赫重磅，兼具頭腦、武力，化身史上最陰險的毒品走私販，李浚赫為此增重20公斤。



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三、鄭有美《鬼夢遊》奪影后，精湛演技看到觀眾發寒

兩位怪物等級的男星互毆，拳拳到肉的精彩打鬥場面，再加上專屬馬東石牌的幽默感融入在電影裡，抓捕犯人時既緊張又刺激，但偶爾飛來一筆幽默對話，「每位演員默契都太好了，真好看」、「格鬥動作戲果然就是要看馬東石」，身為2023年度最佳票房，錯過本片太可惜。▲圖片來源／車庫娛樂▲圖片來源／車庫娛樂

女星鄭有美以恐怖懸疑電影《鬼夢遊》拿下青龍獎影后，精湛詮釋一位性格神經質的老婆，因丈夫突然出現夢遊行為，家裡接連發生難以解釋又可怕的事件，她最終陷入崩潰邊緣，整部電影氣氛詭譎，她把多疑的心態演繹得很到位，極近瘋狂的變態心理連觀眾都看得背脊發涼，留言直呼「看得緊張又驚悚」、「沒想到韓國也看得到這種類型的電影」、「害怕到晚上不敢睡覺了」。



▲圖片來源／翻攝自Naver電影網



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四、《沒有國家的冠軍》無名輩也能奪冠，衝向終點線逼哭眾人

《沒有國家的冠軍》改編自真實人物「馬拉松傳說」孫基禎與「馬拉松英雄」徐潤福的真實故事，一位是先替南韓打開跑步奇蹟的大門，另一位是立下難以撼動的里程碑，兩人亦師亦友，卻因當年被日本殖民過後，無法以國家名義出戰，參加國際賽事四處碰壁。



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電影刻劃出該時代的苦難，且背景與台灣相似，在面對各種刁難時，無名輩也能繳出亮眼成績單，衝向終點線的那一刻，看得觀眾熱血沸䲢、落下激動眼淚，「跑馬拉松的場景很緊張」、「因為是真人故事更感動了」、「沒想到最後一刻哭出來」，紀錄感動人心的體育賽事，年度最佳電影必收藏。



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五、朱智勛、河正宇睽違5年合體，《贖命救援》上演飛車大場面

《與神同行》雙帥朱智勛、河正宇睽違5年再度合體，主演動作電影《贖命救援》，本片根據解救1986年在黎巴嫩貝魯特被綁架的韓國外交官真實事件進行改編，一位是著急救人的外交官，一位是在黎巴嫩當地計程車司機，深入未知國家搶救人質，兩人從互看對方不順眼，到出入生死關頭，一起經歷槍戰、炸彈、飛車追逐等刺激大場面，累積出革命情感，獲得網友大讚「朱智勛、河正宇默契還是一樣好」、「這個組合從來不會讓人失望」、「河正宇演技真的很好」。



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六、《30日》「冤家夫妻」姜河那、庭沼珉妻失憶找回愛情

浪漫愛情喜劇《30日》由姜河那、庭沼珉主演，兩位冤家夫妻在經過一陣折騰後結婚，婚後卻不如兩人所想像的美滿，受到家庭觀念、生活方式等層面打擊，愛情逐漸被磨平，就在打算離婚的倒數一個月時，兩人遇上一場嚴重車禍，失憶的後遺症讓他們重新找回愛情。



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姜河那透過本片展現精湛的窩囊演技，搭配好感度破表的女星庭沼珉，上演一場寫實夫妻間的喜劇電影，上映後獲得8.04高分，網友讚賞「兩個人演技超好，庭沼珉、姜河那兩個人演出讓人不爽的戲份都超會演」、「兩位演員默契超好，很適合連假看」。



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七、金高銀《HERO》唱出時代悲歌，歷史事件搬上大銀幕

《HERO》以真實民族英雄安重根刺殺日本內閣總理大臣伊藤博文的故事為主軸，以音樂劇的表演方式唱出當代悲歌，宛如韓版《悲慘世界》。女主角由《鬼怪》金高銀擔任主演，她本就擁有優美歌喉，過去數次在歌迷面前展現實力，但從未正式躍上大銀幕，正式無懈可擊的歌聲，唱出心中痛苦又悲憤之情，真實心聲感染觀眾。



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本片年初上映後打下好口碑，網友稱讚「不能被忘記的歷史」、「音樂劇搬到大銀幕上看很過癮」、「眼淚自動就掉下來了」，對於歷史電影有研究的你，記得收藏起來！



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八、《魔女》團隊打造，金宣虎《貴公子》帥氣外貌、演技都殺瘋了

人氣男星金宣虎首度跨足電影圈，攜手合作《魔女》系列作團隊打造更精彩的華麗動作戲，他飾演一名無情殺手，預告片裡露出一抹邪笑既帥氣又令人直發寒，展現俐落的身手追殺目標，不乏殺人血腥場景，與《魔女》大開殺戒的有得比，「金宣虎的演技、動作戲、外貌都殺瘋了」、「比想像中還要有趣，時間過了都沒感覺」、「黑色幽默的組合好喜歡」，熱愛看刺激打鬥戲，千萬不要錯過！



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