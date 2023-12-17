台灣人愛吃蛋、更是可以從早吃到晚，不論是早餐店加顆蛋、還是中午便當要有蛋，又或者晚上肚子餓再來顆水煮蛋，「蛋蛋」真的很重要。大武山牧場看見需求，不只提供好蛋，更攜手真芳早餐、PASTAIO、BAR春花推出「吃好蛋攻略」聖誕限定蛋料理，從早吃蛋到晚。







其中，被譽為台北必吃的早餐大王「真芳早餐」，將一顆顆清晨現煮、光滑圓潤的大武山牧場鮮蛋，搭配上香甜營養的馬鈴薯泥製成蛋沙拉，佐以火腿、巴西里點綴，招牌碳烤土司將滿滿紮實內餡包覆，限定「薯泥蛋沙拉三明治」份量充足，咬下的每一口都吃得到水煮蛋與薯泥交疊的層次感，原汁原味呈現出蛋黃與馬鈴薯的香氣，口感溫潤不甜膩。





此外，義式料理餐廳「PASTAIO」推出先前廣獲熟客好評的培根蛋黃麵 Carbonara 升級版「PASTAIOＸ大武山牧場 烤骨髓蛋黃麵」，一道麵結合滿滿三顆大武山牧場鮮蛋。新鮮手工寬扁蛋黃麵拌炒蛋黃奶油起司醬與培根、洋蔥，在離火狀態下將Ｑ彈富嚼勁的麵條緊緊裹上濃香醬汁外衣，最後打上一顆飽滿結實的新鮮蛋黃，佐以香烤牛骨髓噴香上桌。刮取油香滿溢的牛骨髓與香料麵包粉拌入蛋黃麵，襯以溫潤蛋香，腴美滑潤的濃郁滋味實在享受。





最後，大武山牧場聯手台北秘密酒吧「BAR春花」，推出聖誕節限定「紅酒香料布丁」，以冬天深受大家喜愛的熱紅酒為發想，新鮮雞蛋製成濃郁的布丁，細緻綿密的口感搭配上紅酒辛香料的沈穩香氣，正是深夜酒吧裡的大人味。







大武山牧場Ｘ真芳早餐ＸPASTAIOＸBAR春花 好蛋過聖誕

活動時間：2023年12月18日至2024年1月31日

活動店家＆活動限定餐點：

・真芳早餐：薯泥蛋沙拉三明治，售價NT$70元

・PASTAIO：烤骨髓蛋黃麵，售價NT$340元

・BAR春花：特色布丁，售價NT$120元（紅酒香料布丁12月22日至12月26日限量販售）

