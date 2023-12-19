全台最早跨年煙火就在新北淡水！邁入第三年的新北1314跨河煙火，為了帶給新北人更多驚喜，將於12/31晚間20:24施放絢麗燦爛煙火，巧妙地把新北特色融入在煙火設計中，並呼應2024龍年到來，以跑動的效果呈現出巨大彩龍盤旋在淡江大橋上，象徵2023年結束、迎接嶄新的2024年。窩客島特別整理活動時間、最佳觀看地點、交通管制等攻略，讓大家出發前先做好功課，免去塞車之苦。







「2024閃耀新北圈起1314跨河煙火」同樣選在1公里長淡江大橋上施放，總施放時間為象徵一生一世的寓意的13分14秒，2萬多發絢麗花火設計上融入淡水阿給、九份紅燈籠等具有新北特色的造型。同時，也運用跑動式的彩色煙火營造出彩色巨龍游動，更搭配光束特效增添視覺效果，讓今年新北跨年煙火更生動、更有活力。







為了方便大家前往淡水、八里欣賞1314跨河煙火，特別推薦10處最佳觀賞地，淡水一側從捷運淡水站延伸到漁人碼頭的河畔旁，全部都是絕佳視角。其中，漁人碼頭、油車口木棧道、淡水海關碼頭更有特色市集、表演和演唱會等活動，熱鬧非凡。至於八里一帶則是到風帆碼頭都能欣賞，包括觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園、八里北堤沙灘、水筆仔公園、左岸河濱公園、八里左岸漫步廣場等人氣景點。



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閃耀新北圈起1314跨河煙火 活動資訊

施放日期、時間：2023/12/31 晚間20點24分施放

煙火施放地：淡江大橋



閃耀新北圈起1314跨河煙火 最佳觀賞地

淡水側

捷運淡水站至漁人碼頭沿線皆可欣賞，包括漁人碼頭、油車口木棧道、淡水海關碼頭。



八里側

八里渡船頭至風帆碼頭沿線皆可欣賞，包括觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園、八里北堤沙灘、水筆仔公園、左岸河濱公園、八里左岸漫步廣場。



閃耀新北圈起1314跨河煙火 交通資訊

淡水側

捷運轉公車：捷運淡水站轉乘紅26公車

捷運轉輕軌：捷運紅樹林站轉淡海輕軌至淡水漁人碼頭站

公車轉輕軌：公車紅26線至輕軌淡水漁人碼頭站下車



八里側

捷運轉公車

捷運關渡站轉乘公車紅13至十三行文化公園站、八里左岸公園站下車。

捷運蘆洲站轉乘公車704至挖仔尾(步行10分鐘至十三行文化公園)、西門(步行5分鐘至八里左岸公園)下車。

關渡站轉乘公車紅22至挖仔尾(步行10分鐘至十三行文化公園)、西門(步行5分鐘至八里左岸公園)下車。



閃耀新北圈起1314跨河煙火 交通管制

管制時間：12/31 16點~23點

不開放車輛進入中正路2段51巷(公務相關車輛除外)。

Youbike輕軌「漁人碼頭站」及「沙崙站」管制期間，暫停開放借還車。

車輛由關海陸第二出入口進出。

離場路線：關海路-淡海路-中正路2段-濱海路-淡金路



閃耀新北圈起1314跨河煙火 停車資訊

漁人碼頭港區及關海路、中正路2段(關海路至濱海路段)、濱海路3段、沙崙路1段，當日提供路邊停車。