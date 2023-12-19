原西門町肯德基變成泡泡瑪特旗艦店！潮玩公仔專賣店POP MART目前在台灣總共10間分店，讓全台各地的公仔控、玩具控到處都能搶限量版、搶收藏。這次POP MART大造全台最大旗艦店，即將在12/29正式插旗西門町，地點就在原先西門肯德基三角窗位子，四層樓高、150坪讓公仔控逛到腿酸。



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POP MART西門旗艦店是全球第3間旗艦門市，以超大型獨棟門市、一次包下一至四樓，打造150坪超大賣場，並且在外觀上以「復古劇院」為風格，使用金銅色系打造磚牆、LED燈箱、窗台等設計，還有一個大型SKULLPANDA公仔，以及復古大時鐘、呼應日本澀谷SHIBUYA 109百貨的「Hello 108」 招牌，細節感滿滿。







本次POP MART西門旗艦店12/29（五）正式開幕，並且當天同步推出多款限定版公仔，包含CLOT聯名款「MEGA α SKULLPANDA 1000% CLOT」限量20隻，以及與電影《牠》聯名的「MOLLY 小丑回魂」限量25隻，金屬材質的「BABY MOLLY 黑鐵色」，以及「Hirono Simper手辦」也都是本次旗艦店必搶。





POP MART西門旗艦店

開幕優惠部分，12/29當天消費就送「SKULLPANDA平日奇境」紙袋，滿額贈「「SKULLPANDA平日奇境 DIY相框、眼罩、陶瓷碗碟套裝」等小物，為了讓公仔控逛得盡興，POP MART西門旗艦店更在12/31跨年夜延長營業時間到02:00，同時也有販售神秘限量款式，讓公仔控又有新歡可以約逛。

開幕日期：2023/12/29

地址：台北市萬華區峨眉街14-16號

營業時間：週日至週四11:00 - 22:00，週五至週六 11:00 - 22:30

跨年（12/31）當日延長營業時間：11:00 - 02:00



POP MART西門旗艦店 開幕優惠

消費不限金額贈：SKULLPANDA平日奇境 S號紙袋

消費滿880元贈：SKULLPANDA平日奇境 DIY相框

消費滿1,880元贈：SKULLPANDA平日奇境 眼罩

消費滿4,080元贈：SKULLPANDA平日奇境 陶瓷碗碟套裝

數量有限，送完為止。



詳細活動規範及供應情形，依 POP MART 官方公告為準。