曾創下一小時內狂賣超過500顆的法朋草莓大福回來了！只要冬天草莓季一開始，法朋的「草莓大福」一定會成為必吃甜點，更是許多人每年IG必拍草莓大福。「法朋」神級甜點「日本草莓大福禮盒」也將於12/20（三）中午12點正式開賣，每盒售價1680元，內含6顆來自不同產地草莓製作，從日本的熊本、淡雪到水蜜桃草莓等通通都有，搶攻草莓控必吃草莓大福清單。



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法朋烘焙甜點坊2023「日本草莓大福禮盒」選用日本各地新鮮草莓來製作，其中有日本的熊本、淡雪到水蜜桃草莓等，每款草莓的果汁與果肉皆因每年的氣候因素，甜度和香氣都不同。不止如此，「法朋」烘焙主廚李依錫也在大福內餡中做不同的變化，如經典口味就以北海道乳酪蛋糕加上香草奶餡與手工草莓醬， 茉莉口味則是有茉莉花香緹與香草奶餡，最後加上自家熬製的橙醬做點綴，柚香檸檬口味以檸檬柚子醬添加日本柚子粉，讓大福的味道多了更多和風滋味。





並且，很多消費者都以為「法朋」的草莓大福裡是沒有豆沙餡的，但實則不然，桂花紅豆口味就是以手工磨製的紅豆泥添加些許桂花蜜而成，佐以整顆草莓，一口下去，甜而不膩，味道高雅細緻。除此之外，恰逢日本冬天花季開啟之時，因應花賞的氛圍，草莓大福禮盒裡也添加一款玫瑰口味，以玫瑰香緹加上覆盆子醬，搗進有機玫瑰花瓣，玫瑰花香蔓延味蕾，添增浪漫氣息。



同時，既然為「日本草莓大福禮盒」，最具代表性的日本甜點食材「抹茶」是絕對不能少的，抹茶口味自然以日本最知名的小山園抹茶製作，滿滿的抹茶內餡與草莓的結合，碰撞出令人驚喜的滋味，肯定能讓人久久難以忘懷。





日本人長久以來都相當重視包巾文化，包巾有其不同打法與花色的象徵，不同尺寸用途也不同，分别用於包裹禮金、服装、便當、禮品等，如何選擇恰當的包巾更是日本人彰顯自身審美品位及格調的必修課。「日本草莓大福禮盒」猶如「法朋」想獻給大家最深切的心意，特別挑選三款來自京都直送的包巾，紅色花布象徵幸福美滿、粉色象徵愛與體貼、藍染的色調則象徵了日本的武士精神的深度與廣闊，三款包巾可供隨意挑選。







法朋2023日本草莓大福禮盒

販售日期：12/20（三）中午12點正式開賣

建議售價：每盒售價1680元，內含6顆來自不同產地草莓製作，從日本的熊本、淡雪到水蜜桃草莓等通通都有。



法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie

地址：台北市大安區仁愛路四段300巷20弄11號

電話：02-8978-4996