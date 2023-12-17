東京自由行一定要逛的就是銀座！銀座的店家就算不消費，光只是進去感受時髦的裝潢和質感的設計都很值得。這次要介紹銀座全新的逛街景點「meet tree GINZA」。百年伐木業研發甜點和美妝保養品，插旗東京銀座，金色和綠色的內裝超適合打卡。

meet tree GINZA

創立超過100年的老字號木材公司轉型，創立永續生活風格品牌 meet tree，第一間實體店鋪於2023年12月8日進駐銀座，「meet tree GINZA」正式開幕。店內將販售來自栗菓子名產地「岐阜中津川」的甜品，所有商品將由新的甜點品牌「山德 材木屋甜點」所製作。meet tree GINZA 店內裝潢則由成瀨豬熊建築設計事務所設計，以「伐木業」為主題，店內的木製拱門使用當地中津川產的檜木，可望成為銀座的全新標誌性地標，絕對有打卡的價值。



▲圖片來源／meet tree





山德 材木屋甜點 栗金團

meet tree GINZA 的栗金團是店內必吃的甜點。栗金團是中津川的名菓。中津川原本是被山脈環繞的地方，專門展出山栗。江戶時代以降，中津川成為連接江戶、京都和大阪的五街道之一的「中山道」所經之地。因此包括「栗金団」等一系列美味的栗子點心因應而生。meet tree GINZA 的「栗金團」由義大利餐廳「Yamaguchi（やまぐち）」的主廚山口親自研發，Yamaguchi位於京都祇園，經營型態是完全介紹制，想要吃到還不容易，如今可以在meet tree GINZA 店內吃到，絕對不能錯過。



▲圖片來源／meet tree





山德 材木屋甜點 奶油栗子杯

除了栗金團以外，店內也將提供由山口正先生監修的其他栗子甜點。店內除了可以內用，也提供外帶。甜點價格都落在約1,000～2,000日幣左右。



▲圖片來源／meet tree



■甜點官方網站





木材精油美妝品

meet tree基於守護日本林業的理念，將檜木、杉木、黑檀等日本產木材中提煉出精油，進一步研製成永續化妝品和雜貨。同時，在所有商品中，meet tree承諾不使用10種添加物（矽靈、礦物油、紫外線吸收劑、月桂基硫酸鹽、硫酸鹽、EDTA、合成抗氧化劑、對羥基苯甲酸酯、合成香料、合成色素）。此外，部分商品標有「ST150（Esty One Fifty）」標誌，每購買一件商品，將捐贈150日元給一般社團法人「日本的森林的未來（日本の森林のみらい）」，用於植樹等森林保護活動。重視品牌理念的人，不妨買來試試看！



▲圖片來源／meet tree





木材精油護唇膏

永續美妝品的價格都落在約1,000～3,000日幣左右。



▲圖片來源／meet tree



■美妝品官方網站





■商店資訊

商店名稱：meet tree GINZA（ミートトゥリー ギンザ）

地址：東京都中央區銀座5丁目11番12号 日總第26大樓 1F

營業時間：10:30～20:30

交通方式：日比谷線、淺草線東銀座站徒步約6分鐘