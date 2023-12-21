高端旅遊可以這樣玩！私享旅遊了解到2024年將會是奢華旅遊市場的大爆發，因此特別推出了2024最夯的3大奢華「海、空、陸」玩法，不論是每人500萬的四季私人飛機行程，還是復古東方快車每人12萬，又或者是每人273萬的奢華郵輪旅遊，只要有預算、怎麼玩都可以。



推薦閱讀：15個台北花季先筆記！免費賞花攻略「2024花IN台北」15個花季時間出爐，內湖夜櫻、鬱金香展、古亭花海全包。





在海上自由享受專屬你的假期「Silversea 環遊世界旅程」141天，停靠70個目的地，行經37個國家，為目前世界上單次航程中行經最多目的地的郵輪。從佛羅里達出發，最後到葡萄牙，每位客旅美金$87,600元(NT$273萬元起)起。只是可以認識世界、更能品嚐各國美食。





此外，「四季私人飛機」採用全新訂製 A321LR客機，僅提供48組座位。機上還擁有獨創交誼空間，專屬廚師、調酒師、醫生及禮賓團隊。在24天內體驗7個目的地，從熱帶到極地，由人文、歷史、藝文到探險，造訪包括：多元文化唯美結合的紐奧良、豐富動植物綠洲生態的哥斯達黎加、充滿祕境色彩的秘魯/馬丘比丘、 位在阿根廷、巴西及巴拉圭三國交界，全球最寬的瀑布-伊瓜蘇瀑布一日遊、南極 - 包船極地探險、巴哈馬 – 大西洋熱帶海島時光等頂規奢華體驗。







最後，「復古東方快車」Belmond東方快車將在2024春節疫後復出首航。從新加坡出發深入馬來西亞，從海島天堂蘭卡威一路玩到檳城，4天3夜的行程深度探索東南亞風情。並且全新啟程的東方快車，將由台灣名廚-江振誠，擔任主廚。江振誠今年才被Elite Traveler Magazine評為未來十年最有影響力的15位廚師之一。4天3夜的旅程，全包式服務，菜單皆由他親自操刀設計，讓搭上列車的賓客們能一品Andre’式的料理哲學，解構並呈現東南亞食材的特有風貌。





2024最夯的3大奢華 海空陸 玩法

奢華郵輪旅遊 每位賓客 NT$273萬元起

四季私人飛機 每位賓客 NT$500萬元起

復古東方快車 每位賓客 NT$12萬元起



私享旅遊Curators of Travel

官網：https://www.curatorstravel.com/tw