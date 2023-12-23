直飛越南富國島攻略！近期飛「越南」是許多人旅遊、度假的新歡，無論飛北越下龍灣、中越峴港，還是南越胡志明市、富國島，都是超夯旅遊話題。這次「越捷航空」宣布在2024年1/17起開通「台北-富國島」直航航線，讓人用廉航價格，就能飛到越南的馬爾地夫「富國島」，來一趟超Chill的海島度假之旅。窩客島特別整理越捷航空「富國島直飛」5大重點筆記，看完就先搶機票飛一波。







越捷航空直飛富國島資訊

越捷航空是越南最大的私營航空公司，也是許多小資族出遊的必買廉航之一，這次宣布在2024/01/17起，開通「台北直飛富國島」航線，單趟航行時間3小時50分鐘，每天來往1班。特別的是，飛往富國島不需要辦越南簽證，加上越捷航空的聯航票價，推薦出遊度假可以衝。







越捷航空飛越南航班路線

越捷目前在台灣也有「台北-胡志明市、台北-河內」，台中出發的「台中-胡志明市、台中-河內」，以及高雄出發「高雄-胡志明市、高雄-河內」，除此之外將在2024年1/17開通「台北-富國島」、1/21開通「台北-芹苴」航線，並且更預告從台南飛往越南的航班預計在2024年復航，計算下來2024年起每週會有132個航班往返台灣、越南。





越捷航空航班售價優惠

為了強調聯航的票價優勢，越捷航空即日起推出台灣、越南機票單程最低0元起（不含稅及其他費用），來回機票含稅後最低1850元台幣，開放在每週三、四、五，於越捷航空官網預訂。目前根據越捷航空官網票價實際試算，最便宜價格在2024年3月，單趟不含稅最低12.24美元，要飛富國島度假也可以隨時關注越捷官網。







越捷航空艙等攻略

誰說搭廉航不能很享受，為了讓人在旅行途中也能好好放鬆，越捷航空除了經濟艙之外，更提供中階Deluxe艙等、高階的SkyBoss艙等，其中經濟艙包括7公斤手提行李，Deluxe艙等有20公斤托運行李額度，以及免費Deluxe專屬旅行保險。





如果想要飛得更舒適，推薦可以升級成SkyBoss艙等，在候機時可以到貴賓室享用餐點、免費網路，登機時有專用快速通道，劃位可以優先選擇前排座位，加上享有10公斤手提行李與30公斤托運行李額度，如果在沒有登機橋的機場，也會提供專屬接駁車。





此外，SkyBoss艙等也能免費享受機上餐飲，越捷航空的菜單點得到「越南牛肉河粉」以及「越南麵包、糯米飯」，還有南洋風情的新加坡蝦麵、泰式炒飯、蟹肉粉絲、義大利麵，甚至泰國泡麵、韓國辛拉麵都吃得到，就連在越南境內短程航班也都能點。







越南行程安排推薦

越捷航空1/17開通台北-富國島直飛，從桃園機場出發約4小時內抵達富國島，適合體驗海島度假、不用辦簽證，可以幫觀光客省錢省麻煩，如果只待在富國島，可以安排至少三四天度假行程，享受水上活動、主題樂園、必搭海上纜車等行程，或是在島上度假村、散步沙灘享受超chill度假時光。







除此之外，因為越捷航空在越南國內的航班、航點多，也可以考慮結合國內航線一起玩，推薦富國島飛胡志明市，航程時間約1小時左右，可規劃在胡志明市搭乘觀光巴士，一次搜集必看、必逛觀光景點如「西貢中央郵局、聖母大教堂、濱城市場、西貢歌劇院」等，邊逛邊買好越南必買伴手禮「腰果、咖啡、果乾」等，體驗更在地的越南人文風情。需注意的是，只有飛富國島免簽證，如果要飛胡志明市或越南其他城市，還是需要提前準備好越簽再出發。











越捷航空 台北-富國島直飛

首航日：2024/01/17

越捷航空官網：www.vietjetair.com