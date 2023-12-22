燒肉中山超市品牌「四行倉庫」進駐BELLAVITA寶麗廣塲B2，以肉農魚糧四種行業為主題提供台北頂級老饕們全新的選擇「四行倉庫FOUR FOOD DEPOT」。並以「日常食物計畫DAILY FOOD PROJECT」為概念打造一系列全新餐點，其中最讓台北便當控期待的就是全面進化升級的「急救便當系列」。貫徹「以美味的食物，為身心靈施以療癒之術」的品牌理念，在分享餐廳的平易近人的輕鬆氛圍中，將用划算的超市價格，成為一家貴婦精品百貨裡，每天都可以吃的餐廳。



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「四行倉庫FOUR FOOD DEPOT」台中大墩店自2022年開幕以來的熱銷餐點「急救便當系列」 ，一直為品牌成功打響知名度。該系列概念仿製戰爭時期士兵吃飯器皿，鐵餐盒的外觀似急救箱的外型 ，以治癒人心的目的為出發，融入「日常食物計畫DAILY FOOD PROJECT」概念全面升級。外觀時髦新穎、澎湃吸睛「超好拍」、精心研發的口味進化「超好吃」、便當份量感提升的「超飽足」，多款便當選擇，為日常生活的平凡三餐，帶來簡單美好的儀式感。





同時，慶祝了「四行倉庫」新店開幕，推出台北限定款「四盎司A5日本和牛便當」，期許以高品質、軟嫩多汁的A5日本和牛，擄獲肉肉控者的芳心。而最廣為人知、鋪滿四種高級海鮮的「財富自由海鮮便當」 則以新價格888元回饋顧客，期望吸引舊雨新知，以超乎想像的划算價格，就能品嚐財富自由的味道。







此外，為了發揚「日常食物計畫DAILY FOOD PROJECT」宗旨，讓「四行倉庫」的餐點成為每個人日常生活中的療癒三餐，於餐廳內用或是外帶消費，集滿10個急救便當(不限口味)，可任選一款380元以下之急救便當，由「四行倉庫」免費招待，期許著這每一份精心製作的急救便當，能成為您的Daily Food，讓美味的食物，為身心靈施以療癒之術。







四行倉庫 台北信義

地址：寶麗廣塲BELLAVITA B2 美食廣場 (台北市信義區松仁路28號)

訂餐電話：02-87806611

營業時間：平日|1100-2030



四行倉庫 急救便當買十送一

於餐廳內用或是外帶消費，集滿10個急救便當(不限口味)，可任選一款380元以下之急救便當，由「四行倉庫」免費招待。