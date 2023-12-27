星巴克龍年周邊開搶啦！只要逢年過節，日本星巴克總是會為粉絲帶來不同驚喜，從商品到餐點可說是樣樣精彩，讓不少台灣星巴克鐵粉就算是跨海，也會想盡辦法找到代購入手限量的周邊。2023年剩不到一週就要結束，日本星巴克也搶先販售2024龍年生肖周邊，從隨行杯、馬克杯到超可愛的刷毛收納包，全部都要陪你度過「龍轉乾坤」的一年。



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▲圖片來源／スターバックス



日本星巴克隨著季節或特殊節日推出應景的周邊，每次都讓粉絲們相當期待，為了迎接即將到來的龍年，從12月26日起販售一系列與白龍、不倒翁、招財貓、富士山相關的新春商品，從不銹鋼保溫瓶、玻璃杯、耐熱馬克杯到可愛小卡，全部都會帶給大家新的驚喜，整體設計既福氣又俏皮，就是希望能陪伴粉絲度過充滿朝氣的新年。

▲圖片來源／IG@starbucks_j



2024龍年新春周邊當中，首推最萌的「不倒翁貓咪陽光瓶」，呆萌的貓咪換上不倒翁服裝後變身成為瓶蓋，半透明綠的瓶身上也印製了許多貓咪、不倒翁與富士山的圖案，是貓奴絕對必敗的人氣商品之一；還有溫暖米色系的「新春圖騰不鏽鋼隨身杯」瓶身上同樣也有上述這些帶有福氣的可愛圖樣，都是當初公開商品情報時，不少鐵粉早已鎖定的搶手周邊。

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每年都會固定登場的不倒翁馬克杯，今年同樣也不缺席，2024年共推出全新2種款式的「貓咪不倒翁馬克杯」，共有綠色與藍色2種顏色，還分別對應了不同花色的招財貓，精緻的貓耳和把手都讓人感受到星巴克對於細節的處理相當講究；另外還有一款紅色的不倒翁款馬克杯，雖然並非以貓咪為靈感來設計，但留著鬍鬚的模樣也非常可愛，身為星巴克鐵粉一口氣將這3個杯子包套收藏也不過份。

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提到日本的過年，當然也少不了充滿吉祥象徵的富士山與山茶花，這次日本星巴克特別打造了一款杯緣為山茶花造型的「山茶花馬克杯」，高雅且逼真還原了真實的花朵樣貌，讓不少女性都搶著要入手；而設計成富士山造型的「富士山馬克杯」外觀也非常受人矚目，杯身佈滿了彩色的三角幾何圖案，很適合喜歡大膽新潮風格的潮男潮女使用。

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最後當然也不能錯過以2024龍年為主角的周邊，除了推出星巴克小熊穿上白龍套裝的娃娃和瓶塞以外，「十二生肖馬克杯」系列還設計了新款的立體白龍馬克杯，鮮紅色的杯身上繪製了一條生動可愛的立體白龍，超精緻的觸感讓馬克杯控都蠢蠢欲動，忍不住想立刻連同縮小尺寸的白龍濃縮咖啡杯一起帶回家。

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2024日本星巴克龍年限定商品

開賣日：2023年12月26日

販售地點：日本全國星巴克門市與網路商店



1、富士山不鏽鋼隨身杯：4,250日圓／473ml

2、不倒翁貓咪陽光瓶：4,250日圓／473ml

3、新春圖騰不鏽鋼隨身杯：4,250日圓／355ml

4、富士山馬克杯：2,200日圓／355ml

5、山茶花馬克杯：2,300日圓／355ml

6、新春圖騰透明馬克杯：2,300日圓／355ml

7、不倒翁馬克杯：2,300日圓／296ml

8、貓咪不倒翁馬克杯（藍）：2,300日圓／296ml

9、貓咪不倒翁馬克杯（綠）：2,300日圓／296ml

10、山茶花深藍色包巾：2,200日圓

11、新春圖騰留言飲品卡：700日圓

12、白龍留言飲品卡：700日圓

13、新春圖騰迷你可重複使用杯禮袋組：1,050日圓

14、龍年星巴克小熊杯塞：900日圓

15、星巴克小熊龍年娃娃：3,700日圓

16、星巴克小熊龍年娃娃吊飾：2,300日圓

17、龍年生肖馬克杯：2,500日圓／355ml

18、龍年生肖濃縮咖啡杯：1,600日圓／89ml

19、龍年生肖收納陶罐：3,250日圓

20、星巴克棕色不鏽鋼隨身杯：3,850日圓／355ml

21、星巴克TOGO棕色不鏽鋼隨身杯：3,600日圓／355ml