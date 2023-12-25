黑松教育基金會長期耕耘環境特色教育，協助桃園市32所小學發展「臺美生態學校夥伴計畫」，累計至今，已陪伴桃園市共28所小學取得相關認證，包括綠旗14面、銀牌19面、銅牌27面，讓桃園連續兩年成為全臺榮獲最多綠旗的縣市，佔全國逾4成。

在黑松教育基金會的努力下，永續不僅只於書本上的專有名詞，而是在校園內俯拾皆是的日常，鼓勵孩子提出對環境的創意解方，持續耕耘環境特色教育，更讓黑松教育基金會以「綠⁺校園生態計畫」獲得2023親子天下教育創新100的肯定。



生態學校Eco-Schools可以很國際，也能很在地

由環境教育基金會FEE（Foundation for Environmental Education）發起的「國際生態學校」，已有25年歷史，遍及73個國家、59,000所學校參與，是全球最大的環境教育計畫；環境部與教育部聯手推動「臺美生態學校夥伴計畫」，認證制度比照美國的銅牌、銀牌及最高榮耀綠旗認證指標，接軌國際標準。



黑松教育基金會成立於2013年，透過「黑松綠+校園生態計畫」導入生態學校七大步驟，陪伴學校爭取「臺美生態學校認證」，讓桃園市今年再次成為全臺綠旗認證數最多的縣市，在23所綠旗學校中佔10所，佔全臺逾4成，創得佳績。「基金會希望透過教育的力量，協助孩子看見家鄉的美好、連接教育與土地，陪伴老師帶著孩子了解在地特色，認同自己所生長的家鄉。」黑松教育基金會董事長張斌堂期許，在基金會的協助之下，讓學校可以透過經驗的傳承與交流、媒合專家合作、行動成果發表等形式，吸引更多人才對土地產生共感，最終帶動整個地方社區的發展，朝社會永續共榮前進。



「黑松綠+校園生態計畫」為教師增能，讓在地學校被看見

基金會透過「黑松綠⁺校園生態計畫」，協助夥伴學校發展環境特色教育，包括安排校內外教師研習為教師「增能」、媒合專家「陪伴」學校發展課程、記錄各校行動成果讓影響力「擴散」到校外，從「增能－陪伴－擴散」三方面著手，有系統地為學校蓄積發展生態學校的能量。

基金會夥伴學校新屋社子國小已於2023年獲得第三面綠旗，校長賴美娟對於基金會的付出十分感動：「今年原本招生名冊只有2位學生，但真正入學的有9位，代表特色課程的推動，有助於孩子跨區就讀。「黑松綠+校園生態計畫」讓孩子開始對在地有感，漸漸變得更有自信。除了實質的經費，基金會也媒合跨域資源、建立校長及教師社群，為師長增能。」社子國小透過基金會的專家引導，以新屋特有的稻米文化，結合地方特色發展「校本課程」。基金會董事長張斌堂也特別與桃園社子國小孩子們一起戴上斗笠走入田間，手握鐮刀、腳踏泥巴，在一片黃金稻浪中收割飽滿的稻穗，親身體驗新屋的稻米文化，以實際行動支持學校。課程中除了讓孩子們能感受農夫的辛勞，也更親近大自然，進而認同在地文化。





位於中壢工業區的忠福國小與黑松公司僅相隔一條馬路，今年獲得第二面綠旗。忠福國小黃亮鈞主任感謝黑松基金會陪伴學校走過困難的初期。「工業區的孩子資源不像都會區那麼多，接觸自然的機會有限，透過發展環境特色教育，學生可以在課堂中認識校園生態。」黃亮鈞說。參與綠⁺校園生態計畫後，忠福國小從前乏人問津的果樹園區，如今已成為學生種菜的快樂農場。看見孩子每次與土地親近，都有不同的改變，讓黃亮鈞感動的表示：「在永續食物計畫裡，一開始我們有孩子很怕髒，不太喜歡種菜課程，但漸漸地這個孩子改變了，每次翻土都翻得很豪邁、弄髒了也覺得無所謂，現在種菜課程是他最期待的一堂課了。」



永續陪跑員，作學校環境特色教育的夥伴

除了社子國小與忠福國小以外，基金會夥伴學校大園區溪海國小、大溪區美華國小、楊梅區上湖國小、龜山區文華國小也於今年獲得首面綠旗；大溪區內柵國小、大園區內海國小、蘆竹區大華國小則獲得銅牌肯定；讓桃園生態學校綠旗認證總數全臺第一。





擔任過三屆國家環境教育獎學校組評審、前荒野保護協會理事長林耀國指出，黑松教育基金會長期以民間組織的力量支持生態學校推廣，是產官學三方合作典範。林耀國分享，在黑松教育基金會的推動下，看見環境教育是由學生主動參與、改善或優化校園環境，充分展現了教育的本質，相信生態團隊的孩子，都可以是未來環境守護的小尖兵。「深耕桃園十年，我們也會持續擔任橋樑的角色，目標成為學校發展環境特色教育的最佳夥伴。」董事長張斌堂期許，未來能夠將桃園打造為環境教育基地，並號召更多NGO夥伴加入，從桃園出發，逐步將影響力擴及全臺。