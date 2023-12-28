西瓜卡悄悄復活了！對於喜愛到日本自助旅遊的人來說，人手絕對必備一張暱稱西瓜卡的「Suica」，但因晶片短缺的緣故，自今年6月8日起暫停販售實體卡，雖然民眾仍可透過APP綁定手機的方式使用，但不管是使用習慣或是為了收集，還是有許多人希望能入手實體卡；如今時隔半年多，近日終於傳出Suica西瓜卡悄悄復活的好消息，而且目前只公開6個販售地點，趕緊來看看究竟要在哪裡才能入手好久不見的Suica西瓜卡吧。



推薦閱讀：京都旅遊請注意！即日起前往京都「請勿攜帶大型行李搭乘巴士」，哈日族、帶貨族善用「隱藏版票券」更輕鬆玩遍京都各地景點。





便利性堪比台灣悠遊卡，Suica卡吉祥物人氣超旺

如果你是日本自助旅遊的老手，一定都會擁有俗稱西瓜卡的「Suica」與「Pasmo」，這2張卡片除了在東京地區使用，到了關西、九州、沖繩、北海道、仙台、新潟等地也同樣暢行無阻，特別是Suica的吉祥物企鵝，一直以來也因為可愛呆萌的模樣，擁有不少台日粉絲，周邊商品更是多到數不清。





晶片生產短缺，6月緊急宣布暫停販售實體卡

但Suica與Pasmo所屬的東日本旅客鐵道公司（JR東日本）與東京地鐵公司（Tokyo Metro），都宣布從2023年6月8日起，暫停販售部分Suica和Pasmo，原因是卡片製造商無法採購到充足的晶片，且當時並未說明何時重新販售。不過停售的Suica與Pasmo僅限未實名登記的卡片，如果已成為記名式卡片，若碰上遺失等突發狀況，仍能享有重新補發的服務，縱使並非日本當地居民，還有一款外國人短期旅遊專用的紅色版「Welcome Suica」可以購買，或是透過APP綁定手機的方式使用Suica。

▲圖片來源／photoAC



12月中重啟販售，官網公布6大販售地點

近期就有民眾發現，在「JR東日本旅客鐵道」的繁體中文網站，竟出現了紅字的公告訊息，內容提到自12月13日起，如果想要購買實體的Suica，便可前往「東京站、品川站、澀谷站、新宿站、池袋站、上野站」這6個車站的JR東日本旅行服務中心購買，雖說一人限購一張，但仍讓不少哈日族又驚又喜。



▲圖片來源／JR東日本



同時，公告中也一併提到，從12月18日起想要購買短期旅遊專用的紅色版「Welcome Suica」，只能前往「東京單軌電車羽田機場線」的「羽田機場第3航站」才能購買到，原則上與一般Suica一樣，也是一人最多只能購入一張，而且根據近日在東京旅遊且成功買到實體Suica的台灣網友分享，車站的站務人員有提到目前並未完全對外公布Suica與Welcome Suica實體卡開賣的消息，再對應官網的訊息當中，的確也特別標註了「Welcome Suica和Suica可能已售完」的說明，所以網友們也要有心理準備，或許到現場已經沒有實體卡片可購買的情形發生。

