迎接新的一年到來，犒賞自己或對身邊家人朋友表達感謝祝福，時尚質感兼具實用功能的「愛心暖摩枕」，傳達滿滿「心意」，期許幸福好運的 2024年「心願」達成！OSIM還擁有多樣化按摩小物滿足不同對象，隨時隨地都能紓壓放鬆，療癒你我的身心靈！

OSIM會按摩的抱枕，腰枕X午睡枕X按摩枕一枕多用

長時間久坐，不正確坐姿造成的身體酸痛，是許多人的健康困擾之一，擁有一個好抱枕能支撐身形、能幫助維持正確坐姿，降低脊背壓力提升生活與工作品質。OSIM愛心暖摩枕有別於一般抱枕，結合按摩功能與時尚質感外型，能融入各種空間與使用情境，全新推出心心相印款，兩顆愛心相疊，不只自用更適合送禮傳情。枕心圓潤飽滿，貼合身形不懸空，為腰背給予支撐，搭配擬真指腹揉捏按摩，紓緩身體肌肉疲勞，還能一鍵開啟溫熱模式溫暖身心，柔軟親膚材質，好抱、好躺、好療癒！午間小憩也能變換為午睡枕，無線設計，適用於全身部位如肩頸、腰背、大腿、小腿，想按哪就按哪隨時紓壓不受拘束， 一枕多用滿足現代人的生活所需。



新上市！3C族必備護眼神器：智能亮眼舒

長時間緊盯3C用品，容易導致眼睛乾澀不適，OSIM智能亮眼舒貼合眼周進行深層指壓按摩，柔軟親膚如同指腹溫柔呵護不壓迫眼球，加上溫熱功能，加強循環放鬆眼部疲勞，結合情境光與音樂依據需求切換調整，沉浸式紓壓更有感，更可使用APP智能操控，自訂按摩程式與設定，無線可摺疊設計，方便隨身攜帶、隨時享受科技帶來的舒適享受！



女性必敗美腿機：智能腿樂樂3

雙腿腫脹、酸痛或是長時間穿跟鞋帶來的腿部不適感，是所有女性的痛! OSIM智能腿樂樂3擁有智能偵測小腿高度專利技術，按摩更精準到位，搭配自動翻轉揉捏翼，無須手動調整就能按到大腿，實現從大腿到足部的全腿推揉按摩，從泰式伸展到日式指壓，在家就能輕鬆擁有多位按摩師的專業手技，冬天開啟溫熱模式放鬆再適合不過!

新上市！放鬆肌肉必備X-Sports冷熱筋膜槍

運動後的肌肉緊繃除了透過伸展外，適時藉由筋膜槍輔助緩解肌肉酸痛並放鬆筋膜，OSIM X-Sports冷熱筋膜槍，提供強勁衝擊式按摩，8mm按摩深度直擊深層肌肉組織，搭配5種專業按摩頭結合冷敷、熱敷按摩隨時切換，防滑手把平穩好握易操作，無論是運動族，或是久站久坐族皆適用，一機就能搞定全身肌群放鬆！



輕鬆養護髮肌的小髮寶：摩力抓抓2

頭皮健康就是養好髮質的基礎，保養關鍵就是「深層清潔」與「頭部按摩」，透過按摩促進循環代謝，強健髮質、調節油脂！居家養護髮肌的小髮寶－OSIM摩力抓抓2，４個柔軟親膚的矽膠按摩頭與88個按摩觸點，不卡頭髮讓您感受如師傅雙手「指腹按摩」的舒適！高防水係數等級，乾濕兩用，洗頭同時享受SPA按摩，讓頭皮徹底解壓，幫助加強清潔頭皮帶走髒污；人體工學設計握柄，方便操作不費力，體積小巧便攜，不管在家中哪個空間或出外旅遊都能隨時滿足紓壓需求，精緻女孩必收頭部保養品，讓髮質維持最佳狀態！



還等什麼?今年冬天就用OSIM的實用的禮物展現你的滿滿心意，不只暖心更守護另外一半的的健康，即日起至OSIM專櫃購買暖心小產品享任2件88折優惠，OSIM陪您一起度過禮享聖誕!