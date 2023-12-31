巧克力控、奶茶控簡直幸福滿點！在珍珠奶茶界坐穩第一把交椅的春水堂，自2013年首次登陸日本開設海外分店之後，10年來一直都很受日本人歡迎，不只會隨著季節更換菜單，還會推出台灣人也喝不到的日本限定飲品，最近更是推出日本全新限定的「生巧克力珍珠奶茶」，還同步讓暖心暖胃的「薑汁珍奶」回歸，讓奶茶控現在到日本也能把握嚐鮮的好機會。
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▲圖片來源／株式会社オアシスティーラウンジ
隨著冬天的腳步到來，在冷冷的天氣裡來杯熱巧克力或奶茶，簡直是至高無上的享受！日本春水堂從12月全新推出的「生巧克力珍珠奶茶」，可說是暖心暖胃的神級組合，製作祕辛在於先將春水堂嚴選的阿薩姆茶葉為基底，製作程芳醇濃厚的奶茶，並混合入口即化的生巧克力與嚼勁十足的粉圓，最後再加入巧克力餅乾碎片作為點綴，如果點冷飲就會加上滿滿鮮奶油、點熱飲則是放上Q彈的棉花糖，不管怎麼喝每一口都是濃濃的巧克力味。
▲圖片來源／株式会社オアシスティーラウンジ
除此之外，以往曾販售過的冬季人氣飲品「薑汁珍珠奶茶」、「薑汁奶茶」也隨著這款生巧克力珍珠奶茶，在寒冷的冬天裡同步回歸日本全國春水堂門市，在香濃的奶茶中嚐到帶點辣勁的生薑滋味，對於手腳容易冰冷的女性來說，絕對是冬季驅寒的最佳飲品。
▲圖片來源／株式会社オアシスティーラウンジ
日本春水堂「生巧克力珍珠奶茶」
上市日期：2023年12月1日起
販售店鋪：日本全國春水堂門市（LUMINEST新宿店僅提供外帶）
售價：
生巧克力珍珠奶茶：800日圓
薑汁珍珠奶茶：650日圓
薑汁奶茶：600日圓
※外帶皆折價50日圓