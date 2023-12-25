巧克力控今年就等這一波！口味總是相當多變的國民甜甜圈品牌「Mister Donut」，到了寒冷的冬季，日本當地門市就會推出大受歡迎的「大人系巧克力波堤」，濃郁微苦的口感，一上市直接造成各地巧克力控失心瘋搶購，今年同樣不例外推出5款期間限定的「大人系巧克力」商品，從即日起販售至2024年2月下旬，如果這幾個月剛好到日本旅行，一定要把握這個難得的機會，吃爆日本才有的大人系限定口味。



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▲圖片來源／ダスキン



去年11月日本Mister Donut推出的「大人系巧克力波堤」，因為略帶苦澀的濃厚風味，與以往含糖度超高的甜甜圈口感略有不同，上市後很快就引起超多日本人搶買，今年也挾帶著這股超強人氣重新回歸，由2款相當奢華的全新口味「大人系芳醇可可波堤」、「大人系芳醇焦糖波堤」領軍打頭陣。除了波堤本體是以帶有榛果味的巧克力麵團所製成，今年還特別加入香草，以提升巧克力的風味，讓巧克力控每一口都吃得超滿足。

▲圖片來源／ダスキン



光看賣相就讓人忍不住口水直流的「大人系芳醇可可波堤」，有一半的部分淋滿了厚實的巧克力醬、另一半則是撒上微苦的可可粉，苦甜參半的滋味讓人忍不住一口接著一口；甜度較高的「大人系芳醇焦糖波堤」，差別在於波堤表面塗上濃厚的焦糖醬，最後撒上杏仁顆粒點綴。兩款巧克力波堤咬起來都相當Q彈有嚼勁，且每一口都能散發出紮紮實實的大人系巧克力香味，就連不是那麼愛吃甜食的人，都能輕易接受這股曼妙的苦甜口感。

▲圖片來源／ダスキン



除此之外，以往冬天都很暢銷的「濃厚系巧克力波堤」系列，今年也從11月起強勢回歸日本Mister Donut門市，口味同樣是往年深受甜甜圈控歡迎的「蜜糖巧克力波堤」、「雙層巧克力波堤」與「餅乾可可波堤」共3款，目前不僅在日本的Mister Donut門市還能購買到，其實台灣現在也正在同步販售當中，僅有餅乾可可波堤外表稍微不同，因此若近期沒有造訪日本的打算，還是可以在台灣先享受到香香甜甜的濃厚系巧克力波堤。

▲圖片來源／ダスキン







日本Mister Donut「大人系巧克力波堤」、「濃厚系巧克力波堤」

販賣日期：即日起至2024年2月下旬

販售店鋪：日本全國Mister Donut門市



大人系巧克力波堤

口味：大人系芳醇可可波堤、大人系芳醇焦糖波堤

售價：皆為216日圓（外帶）、220日圓（內用）



濃厚系巧克力波堤

蜜糖巧克力波堤售價：162日圓（外帶）、165日圓（內用）

雙層巧克力波堤售價：172日圓（外帶）、176日圓（內用）

餅乾可可波堤售價：194日圓（外帶）、198日圓（內用）