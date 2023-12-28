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西門町泡泡瑪特開了！全台最大「POP MART泡泡瑪特」旗艦店亮點搶先看，萌粒公仔罐、巨型公仔珍藏館粉絲要衝。

2023-12-28 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：2,690
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編輯 張人尹

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西門町新地標！原先西門肯德基舊址，變成全台最地「POP MART泡泡瑪特旗艦店」，在12/29正式開幕，獨棟、4層樓高的賣場空間，包含公仔、周邊販售，以及絕版「大型公仔珍藏館」、公仔迷必訪的「公仔展覽廳」，窩客島帶你一起搶先看。

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POP MART西門旗艦店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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這次「POP MART泡泡瑪特」西門町旗艦店採「復古劇院」風格設計，光是外觀大燈箱、SKULLPANDA大公仔就讓人一拍再拍。門市內四層樓分別提供不同功能，一樓展示最新、最夯新品，二樓集結多款公仔販售、還有新品「萌粒」公仔罐，三樓是「珍藏館」展售多個1000%、400%大型公仔，而四樓則作為公仔展覽廳使用，公仔控逛到鐵腿也甘願。
POP MART西門旗艦店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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如果是資深公仔控，在一樓就能看到限量版「SKULLPANDA baby 吾邪」及「SKULLPANDA 惑得」兩款絕美限量公仔，12/29當天開放預購，此外還有新款盲盒商品、龍年限定盲盒、西門町旗艦店限定商品、超人氣LABUBU系列等盲盒，在一樓展示販售。
POP MART西門旗艦店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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在本次旗艦店還有一大亮點，在三樓的「MEGA珍藏館」，展出POP MART TAIWAN所有曾經販售過的大型款式，包含1000%大型公仔、400%中型公仔，限定版、珍藏版通通都能近距離拍照。此外，二樓是主要賣場，更提供新玩法「萌粒」體驗區，把公仔製成糖果一般大小，裝進玻璃瓶中，還有西門限定萌粒「泡泡萌粒幸運星系列」、「SKULLPANDA異形瓶」及「CRYBABY異形瓶」，都是本次必收藏。
POP MART西門旗艦店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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POP MART西門旗艦店

開幕日期：2023/12/29
地址：台北市萬華區峨眉街14-16號
營業時間：週日至週四11:00 - 22:00，週五至週六 11:00 - 22:30
跨年（12/31）當日延長營業時間：11:00 - 02:00
 

POP MART西門旗艦店 開幕優惠

消費不限金額贈：SKULLPANDA平日奇境 S號紙袋
消費滿880元贈：SKULLPANDA平日奇境 DIY相框
消費滿1,880元贈：SKULLPANDA平日奇境 眼罩
消費滿4,080元贈：SKULLPANDA平日奇境 陶瓷碗碟套裝
數量有限，送完為止。

詳細活動規範及供應情形，依 POP MART 官方公告為準。

 

 

 

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