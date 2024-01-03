森永煉乳推出文青雜貨了！日本幾乎家家必備的「森永經典香濃煉乳」誕生至今超過一個世紀，不管是搭配水果、鬆餅、剉冰、吐司，都能品嚐到醇厚的牛奶風味，就連台灣也有不少人都非常喜歡這款濃醇香的美味煉乳，嚐過一次就變回頭客。最近「森永經典香濃煉乳」也開始跨足生活用品領域，推出一系列文青風滿滿的實用小物，從筆袋、手機背帶、化妝包到隨身鏡可說是應有盡有，復古懷舊的設計意外充滿質感，自上市之後立刻引起不少人瘋搶。



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▲圖片來源／株式会社funbox



「森永經典香濃煉乳」自從1919年問世以來，市佔率一直都穩居寶座，草莓加上森永煉乳更是永不退流行的最佳吃法，其美味的祕訣就在於使用了濃縮為2.5倍的牛乳以及為了延長保存期限所加入的砂糖。近日森永經典香濃煉乳就大玩創意，結合經典的牛頭標誌與溫暖的紅白色系，推出共13款帶有懷舊風格的生活商品。

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其中最吸睛的就是以森永經典香濃煉乳仿製的「森永煉乳管狀筆袋」，其實這款筆袋在2022年就曾經上市販售過，當時引起超多森永粉絲購買，所以又再度重新回歸，不管是正面或背面的設計，都與森永煉乳的本體唯妙唯肖，而且還可以直立擺放，省下更多收納空間。

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此外，還有一款「森永煉乳草莓原子筆」也是推薦收藏的實用小物，仔細一看會發現筆桿內有3顆沾了煉乳的草莓，按壓原子筆時草莓會在筆桿當中上下移動，相當療癒又可愛；可以收納小型化妝品、行動電源的「森永煉乳化妝包」，則有兩款圖案，不管是哪一款都印有可愛的牛頭與拉鍊上的煉乳草莓小吊飾，簡單復古的風格不管送禮或自用都很值得購入。

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另外像是托特包、手機背帶、貼紙、鑰匙圈、隨身鏡、手帕、便條紙等，一直都是受到上班族與學生喜愛的辦公系雜貨，也都在這系列的商品當中，特別是淡粉色的「森永煉乳手機背帶」和印有大大超萌牛兒的「森永煉乳牛頭零錢包」，都讓人覺得療癒滿分，絕對是上班族必收夯物之一。

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森永經典香濃煉乳 文具雜貨

販售日期：2023年12月16日

販售地點：日本全國文具店、雜貨用品店、藥妝店、超市等



1、森永煉乳草莓原子筆：770日圓

2、森永煉乳管狀筆袋：1,540日圓

3、森永煉乳化妝包：各1,760日圓

4、森永煉乳托特包：各1,760日圓

5、森永煉乳貼紙：418日圓

6、森永煉乳A7便條紙：各385日圓

7、森永煉乳A4資料夾：各330日圓

8、森永煉乳牛頭零錢包：1,650日圓

9、森永煉乳船型收納包：各1,870日圓

10、森永煉乳手帕：各770日圓

11、森永煉乳手機背帶：各2,178日圓

12、森永煉乳隨身鏡：各880日圓

13、森永煉乳鑰匙圈：各880日圓