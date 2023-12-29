日本小7福袋沒搶到會搥心肝！隨著2023年即將結束，日本各大廠牌也開始紛紛推出物超所值的超狂福袋，就連超商推出的福袋也是驚喜滿滿，讓不少台灣人透過代購也想搶到！日本7-ELEVEN自即日起搶先在官網販賣的「7-ELEVEN 50週年紀念福袋」，除了包含3,020日圓的折價券，更有7-ELEVEN標誌的原創托特包、紙膠帶、鑰匙圈等極富質感的周邊，絕對不會讓你拿到衛生紙、月曆這些小廢物，讓你在2024年的一開始就有好心情。
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▲圖片來源／7-NET SHOPPING
雖然台灣的7-ELEVEN大街小巷都能隨處看到，但是大家到日本旅行時，還是忍不住會到當地的小7逛逛，就是因為日本7-ELEVEN不僅販售許多沒有進口到台灣的飲料零食，還有很多質感商品只能在當地才能挖寶。隨著歲末年初到來，日本7-ELEVEN自2023年12月27日起，在官網「7-NET SHOPPING」獨家推出了「7-ELEVEN 50週年紀念福袋」，每一份售價為3,300日圓，裡面包含的超品可說是物超所值，為日本福袋大戰再添一名超強戰力。
▲圖片來源／7-NET SHOPPING
「7-ELEVEN 50週年紀念福袋」當中，首先包含了可以在日本7-ELEVEN門市使用的3,020日圓折價券，另外還有7-ELEVEN原創的「購物風環保袋、迷你購物籃、紙膠帶、便條紙、A4資料夾、鑰匙圈」6款限定周邊，每一款都採用了相當經典的元素設計，其中最有人氣的防潑水「7-ELEVEN購物風環保袋」是以店內提供的塑膠袋為靈感設計，在今年7月初次推出時引起超級熱烈的迴響，這次改變款式後成為福袋的周邊之一，相信一定又會帶來超強大的買氣。
▲圖片來源／7-NET SHOPPING
另一款同樣也很有話題的周邊「7-ELEVEN迷你購物藍」，正是將日本7-ELEVEN門市的橘色購物籃等比縮小後的可愛商品，可以放在辦公桌或是房間裡，當作放置文具、飾品等小物的收納好幫手；便條紙、A4資料夾、鑰匙圈這3項周邊則採用復古懷舊的元素設計，可以看到這些商品上都有日本7-ELEVEN以前的制服和招牌Logo，還有便利商店最有買氣的御飯糰、便當等圖案，絕對是小7迷在新的一年一定要收藏的經典福袋。
▲圖片來源／7-NET SHOPPING
日本7-ELEVEN 50週年紀念福袋
販售日期：2023年12 月27日起
福袋寄送日期：2024年3月29日起
販售通路：7-NET SHOPPING官網
售價：3,300日圓
內容物：3,020日圓折價券（分為30張）、7-ELEVEN購物風環保袋、7-ELEVEN迷你購物藍、7-ELEVEN紙膠帶、7-ELEVEN便條紙、7-ELEVEN A4資料夾、7-ELEVEN鑰匙圈