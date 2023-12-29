準備迎接2024新的一年，想好年菜要怎麼吃了嗎？圓山大飯店邀請大家一起喜迎龍年，特別請榮獲亞太十大名廚金獎三位國宴主廚聯手研製四款最具年味的限量特色菜，包括「皇品佛跳牆」、「圓禧佛跳牆」、「御品小滿漢」及「龍品鮑魚蔥燒參」，每道都是主廚們親手工製作，全程烹調使用圓山獨家無化學添加調味品。民眾可以放心將團圓年菜交給圓山張羅，留著寶貴時間與家人歡聚，共享除夕圍爐的佳餚及圓滿好運。 ▲ 圓山大飯店推出的圓龍年菜禮盒



風味層次的御品小滿漢

榮獲2022亞太十大名廚金獎金龍餐廳主廚許耀光以「皇家御膳宴」為主題，特別精選豬腳、土雞腿肉、花膠、鮑魚、白參、豬蹄筋、羊肚菌菇、魚翅、蠔干9種上等食材，搭配慢火熬煮8小時的老母雞高湯，新鮮食材與鮮美湯汁完美交融，調理出口感溫順，風味多層次的全新「御品小滿漢」；每份售價6,888元(6人份)。許主廚表示，此一特色年菜適合現代忙碌家庭，山珍海味一次到位，更有闔家團圓，幸福美滿，長長久久之意涵。



▲ 御品小滿漢，山珍海味一次到位



滿滿海味龍品鮑魚蔥燒參

「龍品鮑魚蔥燒參」則由今年新科亞太十大名廚圓苑餐廳主廚戴立承親自挑選有「大海之珍」美譽的美國特大烏參，烹調時先煨煮，再抹上蝦滑鑲入鮑魚的紅蘿蔔與白果，並輔以酥炸三星蔥和花膠，加入圓山無添加純釀醬油進行調味，經由繁複工法製作後，口感軟嫩略帶Q彈嚼勁，充滿膠原蛋白且不含膽固醇，天然食材富含高營養價值，為年節料理中精緻少見的功夫菜。每份售價6,888元(6人份)，讓喜愛海味的饕客們品嚐來自大海珍貴美食，送給家人新鮮好年味。



▲ 龍品鮑魚蔥燒參，口感軟嫩滿滿的膠原蛋白



年菜終極美味的「皇品佛跳牆」及素食「圓禧佛跳牆」

年菜必吃經典首選、有年菜之王稱號的佛跳牆，由另一位亞太十大名廚宴會廳主廚李湘華用30年廚藝功夫，推出終極美味的「皇品佛跳牆」及素食「圓禧佛跳牆」，分別售價為3,888元、2,888元(6人份)。湯頭首選老母雞、金華火腿、後腿肉與太空鴨細火慢燉10小時，充分融合為鮮味甘甜的上湯，湯頭濃郁溫醇健康無負擔；再蒐羅南非活鮑魚、瑤柱、新鮮蹄筋、曼波魚肚、冬菇、豬軟骨與土雞腿肉等高檔食材，與高湯置於一鍋悶煮2小時，保留食材最精華純粹的清爽好味。

▲ 皇品佛跳牆(葷食)

▲ 圓禧佛跳牆(素食)



圓龍年菜禮盒陪你環保過龍年

圓山農曆春節年菜嚴選新鮮食材，採用無化學調味品的製程，經長時間精心烹調而成，每一款都是限量推出，更保證無味精、無防腐劑、無味素、無色素、無香料，絕對是最健康的國宴級美食！即日起至2024年1月7日預購並完成付款，享早鳥9折優惠，再加碼贈送價值1,660元的獨家好禮，包括由品牌設計師打造、象徵大吉大利、五福臨門的圓山「好運龍」再生環保材質時尚保冷袋(價值1,200元)，以及國宴主廚親製五星美食的秘密武器-「圓山御廚調味珍鮮」(價值460元)；更首度公開主廚無添加料理食譜秘技，讓民眾在家也能變身大廚，年菜輕鬆澎湃健康上桌。

▲ 圓龍年菜禮盒，包含時尚保冷袋及圓山御廚調味珍鮮

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