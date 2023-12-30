草莓控一定不能錯過的手搖飲料再多四款！「三分春色」為了搶攻草莓控的必喝清單，一口氣推出四款人氣草莓飲品，要用戀愛酸甜滋味、讓人喝一口就停下來。同時，再加碼1/3於雙北店家，舉辦「奉茶日」優惠活動，嚴選金萱、春分特等紅茶買一送一、黑糖波霸紅茶拿鐵（熱）、霸氣草莓可爾必思和草莓拿鐵布蕾第二杯半價優惠。





三分春色選用在地小農的鮮甜草莓，推出四款草莓控不能錯過的草莓手搖飲，包含了有草莓拿鐵布蕾、霸氣草莓可爾必思、海鹽芝士草莓和霸氣翡翠草莓。其中，厚實又滑順的草莓拿鐵布蕾，除了牛奶結合茉莉綠茶外，底層還是以獨家風味口感為基底的「手作布丁」，細緻滑順口感在舌齒間滑動，搭配新鮮大湖香水草莓丁達到完美比例，而霸氣草莓可爾必思，搭配新鮮香水草莓果粒和草莓凍多重口感，濃郁酸甜讓人一口接一口。





此外，喜愛草莓的你也不可錯過海鹽芝士草莓，新鮮香水草莓打成草莓冰沙，堆疊草莓凍和草莓果粒，再疊上香濃的芝士，鹹甜濃郁還有滿滿的鮮果粒，濃而不膩的好滋味值得您細細品味，壓軸登場的霸氣翡翠草莓，飲料如其名，感受到綻放的草莓果香跟綠茶香的口感層次，業者更推薦好喝秘訣，那就是選擇「三分糖」，更能品嚐到綠茶和草莓所帶來的清爽口感。



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三分春色買一送一

活動期間：2024/1/3

活動內容：於雙北門市購買嚴選金萱、春分特等紅茶，即可享有買一送一的優惠



三分春色第二杯半價

活動期間：2024/1/3

活動內容：於雙北門市購買黑糖波霸紅茶拿鐵（熱）、霸氣草莓可爾必思和草莓拿鐵布蕾，即可享有第二杯半價優惠