日本爆夯虛擬YouTuber「hololive production」快閃到西門町了！風靡全球的VTuber事務所「hololive production」這次跨海來台，和知名動漫主題餐廳KIRABASE聯名之外，更和一卡通一起打造期間限定快閃店，由星街彗星、兔田佩克拉、一伊那爾栖、櫻巫女、常闇永遠、華生·艾米莉亞等六位藝人坐鎮，讓台灣粉絲不用飛日本也能一睹萌萌的偶像。
於2023年和一卡通以VTuber台灣之旅為主題，推出第一、二彈「hololive production Live@TAIWAN」珍藏系列套卡，便造成粉絲搶購、搶收藏。這次直接推出第二彈周邊商品預購，包括質感書冊包裝、造型鑰匙圈及標準卡，還有經典版壓克力立牌、Q版壓克力立牌盲袋等，滿足粉絲收藏的慾望。
同時，在西門町也展開展開線下實體概念店，KIRABASE用心設計六位VTuber場景牆，更展示本次聯名套卡立繪，讓粉絲在hololive production包圍下品嚐限定主題餐點、甜點和飲品。隨餐還附贈限定特典，有機會獲得限量明信片、精美的鑽卡、徽章等小禮物。
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「iPASS一卡通 × hololive production」in KIRABASE 期間限定概念店
期間限定：即日幾至2024年1月31日
活動店鋪：KIRABASE 西門店 | 台北市萬華區武昌街二段77號3樓
優惠活動：隨餐附贈限定特典。
hololive production聯名餐
專屬主餐、特調飲品、特製甜點
hololive production 六位VTuber亮相
星街彗星、兔田佩克拉、一伊那爾栖、櫻巫女、常闇永遠、華生·艾米莉亞
hololive production快閃店預購新品推薦
「hololive production Live@TAIWAN」珍藏系列套卡、質感書冊包裝、造型鑰匙圈及標準卡、經典版壓克力立牌、Q版壓克力立牌盲袋