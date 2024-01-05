周末小旅行先衝竹北！竹北近期有光藝節開展，藝術家們打造的特色燈飾將展到2月元宵時節，最近來到新竹遊玩，不妨順路攻略竹北當地特色景點，這次窩客島便整理了「7個竹北景點」，不論是看海、看夕陽，還是騎馬、釣蝦體驗等親子景點，通通都能在竹北一次玩到，讓你打造不一樣的新竹小旅行。





如果想要走訪自然系景點，有廣闊海天景色的「新月沙灣」可以玩沙、看夕陽，而規劃完善又好走的「鳳崎落日步道」除了是觀賞夕陽的最佳地點，也能一覽新月沙灣美景；如果想帶小孩出遊放電，則可以到「愛蜂園」體驗採蜂，以及新竹最大的馬場「尼普頓馬術創藝園區」，體驗專業一對一的馬術教學，讓小孩大人都能來一場難忘的特別體驗。





新竹竹北景點推薦：新月沙灣

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 新月沙灣 說：

記得上次來的時候烏雲密布，沒想到晴朗天氣的新月沙灣那麼，美這次因為施工的關係景觀有改變，希望下次再來已是新的面貌...<全文介紹>



#新月沙灣

地址：新竹縣竹北市鳳岡路五段155巷68號







新竹竹北景點推薦：鳳崎落日步道

部落客 泰瑞吃飽飽 造訪 鳳崎落日步道 說：

落日、海岸線、藍天、白雲層層堆疊的壯闊景色，每次看到，都還是覺得很感動。加上當天有點西北雨，東邊灰厚雲層與西邊落日沙灘，形成一種強烈對比，給人更遼闊壯觀的感覺。<全文介紹>



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#鳳崎落日步道

地址：新竹縣竹北市鳳岡路二段540巷







新竹竹北景點推薦：新瓦屋文化保存區

部落客 跟著Allen吃喝玩樂 造訪 新瓦屋文化保存區 說：

如果以為來這裡只是拍拍老房子，那可就大錯特錯！新瓦屋的每個角落都很適合成為網美景點，紅磚砌成的小巷、放著黑白照片的情感之窗、生意盎然的荷花池，一定要拍個幾張來打卡。<全文介紹>



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#新瓦屋文化保存區

地址：新竹縣竹北市文興路一段123號

電話：03-658-0651







新竹竹北景點推薦：尼普頓馬術創藝園區

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 尼普頓馬術創藝園區 說：

新竹區域規模最大之馬場，除了有專業馬術一對一教學外，也提供休閒騎乘及冬令營等體驗，以往孩子們僅在有限範圍內騎馬繞場一圈過，這裡可以到戶外騎乘，乘坐馬背上漫步田園鄉野間，還可以到小森林拍美照真是太難得的體驗！<全文介紹>



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#尼普頓馬術創藝園區

地址：新竹縣竹北市東興路一段769巷66-1號

電話：0983-666-676







新竹竹北景點推薦：Go Bear 溝貝親子休閒農莊

部落客 章魚娜娜 造訪 Go Bear 溝貝親子休閒農莊 說：

訂合菜的好處是還有附贈DIY體驗活動，我們參加了撿雞蛋、拔蘿蔔、釣泰國蝦，另外的釣鱸魚我們就沒參加了！因為我們還有很多想玩的，釣魚是戶外的活動，不怕熱的爸爸們可以去釣！<全文介紹>



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#Go Bear 溝貝親子休閒農莊

地址：新竹縣竹北市聯興三街451巷61號

電話：0981-643-468







新竹竹北景點推薦：豆腐岩

部落客 CHANTAL.L 旅攝日嚐 造訪 豆腐岩 說：

遠遠的就能看到一塊快的豆腐岩了，真的十分的可愛，消波塊大大小小，有些年代久遠的已經不規則了，有些則是新安置的規則方形透過爬上爬下的穿越豆腐岩過河，真的是蠻有趣的<全文介紹>



#豆腐岩

地址：新竹縣竹北市頭前溪







必訪新竹竹北景點推薦：愛蜂園

部落客 Tin 造訪 愛蜂園 說：

把蜂巢放到搖蜜機內，利用離心力將蜂巢內的蜂蜜轉出來，每個孩子對於這體驗都很興奮也很有成就感！採收下來的蜂蜜也是孩子們的體驗伴手禮😍<全文介紹>



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#愛蜂園

地址： 新竹縣竹北市中正西路1171號

電話：03-556-3939



