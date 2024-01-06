玥老師在 Walker 占星提醒大家不踩雷，雙子座好好說話少衝突，天秤座包容伴侶省心力，雙魚座預防意外不粗心。



牡羊座：桃花多多，愛情順心

整體運勢. ★★★★☆

愛情運勢. ★★★★★

金錢運勢. ★★★☆☆

事業運勢. ★★★☆☆

新的一週在愛情方面收穫滿滿，你的魅力指數上升，大方自信的展現自己可以吸引到不錯的對象。跟伴侶相處融洽，想要進入下一個階段的朋友，利用假日多跟對方家長互動，增進彼此的關係，讓你們發展更順心。







金牛座：照顧身體，遠離疾病

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢健康亮紅燈，請注意身體的狀況，因為免疫力下降，又遇到天氣時好時壞，讓你容易感冒生病。出入公共場所，建議戴著口罩以保護健康。工作上有力不從心的問題，暫時下降標準，別太苛責自己，完成任務就好。







雙子座：善用說話，避免紛爭

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週運勢一般，不論是生活還是工作方面，都要善用說話的智慧，這可是深深影響著你的未來發展，職場上需要多花耐心跟同事溝通，遇到意見不同的時候，別讓對方發現你的不認同，保持禮貌才能減少摩擦跟衝突。







巨蟹座：平衡內心，減少抱怨

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢略有不足，內心戲很多的你，在這段時間需要練習冷處理，面對外界的紛擾不用太在意，看到不順眼的事情，當作沒看到就好，請先安頓自己的內心，減少不滿跟抱怨，才能遇到更好的機會。







獅子座：人氣上升，促進合作

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週外緣上有好的進展，在工作方面，記得隨時經營人脈，對客戶主動釋出善意，跟主管同事聊天哈拉，都可以拉近彼此的距離，在無形中幫助你的工作表現。財運不錯，努力工作賺進獎金，替自己加薪。







處女座：認真工作，受到肯定

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★★☆

本週運氣中上，各方面的發展都進入正軌，尤其是工作的部分，做事細心的特質讓你發現他人沒注意的小問題，甚至能預防更大的錯誤產生。跟團體合作時，不用太計較得失，你的用心自然會受到肯定。







天秤座：包容伴侶，不傷感情

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週在感情方面會比較辛苦，生活中跟伴侶容易因為小事發生爭吵，提醒自己多看對方的優點，包容不同的想法，幫助彼此減緩衝突。工作上需要注意時間規劃的問題，提早出門跟準備，就不會有倉促誤事的情況。







天蠍座：貴人助攻，事業發展

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★★

本週運勢有貴人相助，順著整體趨勢的進展，讓你在職場上發光發熱，在舊有的工作模式中，嘗試新的合作，可以多跟前輩請教，加上你的創新想法，融會貫通後有更好的表現。感情緣份佳，伴侶的陪伴會是你重要的支持。







射手座：理性分析，以免被騙

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週口袋破洞，如果想要賺快錢，很容易掉入他人安排的陷阱之中，聽到高獲利的投資項目，請你先理智分析，別被誇大的言論所騙。工作運勢還要多努力，因為心情不佳，讓你沒有耐心去處理雜事。







摩羯座：財運回穩，小有獲利

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢財運回升許多，懂得與人維持關係的你，這段時間在工作方面很適合多參加活動，可以透過人際互動，聽到內幕消息讓你碰上賺錢的機會。感情緣分一般，別因為忙碌忽略伴侶的感受，用實際行動表達心意吧！







水瓶座：花錢消災，放寬心情

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週有諸事不順的情況，讓你覺得身邊的人事物都在找你麻煩，內心容易產生負面情緒，暫時給自己冷靜的空間，不再糾結那些不開心的事情。到戶外走走散心，轉換心情之後，會遇到新的轉機。







雙魚座：小心謹慎，預防意外

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢要隨時注意安全，容易遇到意外跟突發狀況，別再用漫不經心的態度處理事情，積極求助可以降低你的損失。工作上需要多用心，多觀察身邊同事的狀態，以免自己跟團體脫節，不重要的聚會就先跳過，把時間用在正事上。



新的一年，讓我們勇敢嘗試新模式，在改變中發現不同的事物，提升競爭力。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。