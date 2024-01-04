對於草莓控來說，冬季就是屬於草莓甜點的季節，各家甜點業者為了搶攻草莓控的必吃清單，都是下足的苦心、做足的功夫，推出最棒的草莓甜點。台北萬豪酒店一樓Lobby Lounge更是加足誠意，即日起至2024年3月31日推出草莓季限定「莓好繽菓」下午茶，嚴選顆顆飽滿誘人的大湖草莓，以繽紛草莓花園為靈感，融合法芙娜草莓奇想巧克力 、紅心芭樂、開心果、佛手柑、抹茶等元素及獨特口感延伸出八款浪漫甜點及四款風味鹹點，徹底釋放草莓果香，打造如初戀般莓果酸甜風味。





針對這一次草莓季限定「莓好繽菓」下午茶，主廚選用有「草莓王國」美譽的大湖草莓 ，口感香甜芬香，適合做成各式甜點。「草莓花園」以法芙娜草莓奇想巧克力及草莓果泥卡士達、鬆軟榛果蛋糕、酸甜法國櫻桃果醬三種不同風味層層堆疊，再放上比擬花園柵欄的手工餅乾及新鮮草莓，既可愛又可口。

「草莓馬卡龍」以經典法國馬卡龍延伸，馬卡龍內餡加入滑順馬斯卡彭香緹、草莓櫻桃果醬，夾入整顆飽滿紅豔新鮮草莓，少女感十足的夢幻粉色超吸睛。





外型討喜的「奶酒莓果冰棒」，以貝禮詩奶酒、牛奶、鮮奶油製成的香甜奶酒雪糕，夾入以新鮮草莓、草莓果泥製成的草莓果凍，淋上粉嫩的法芙娜草莓奇想巧克力，奶酒香氣與草莓芬芳交織，幸福感十足。「酒醋草莓波卡」主廚以洋芋片零嘴為靈感打造，以草莓巧克力為底，擠上法芙娜草莓奇想巧克力香緹，再放上綿密海綿蛋糕丁、粉紅胡椒蛋白餅、義大利酒醋凍、新鮮草莓，再以金箔點綴，口感豐富。





「番石榴草莓杯」巧擬粉紅草莓的嬌俏造型，以草莓、佛手柑果泥製成的草莓果凍為底，堆疊海綿蛋糕、清新紅心芭樂慕斯、香甜果醬，再覆上新鮮草莓丁及剔透的草莓晶凍，妝點草莓葉造型巧克力，紅心芭樂獨有清香完美平衡草莓酸甜。





「開心果莓果脆餅」則以甜派皮夾入濕潤杏仁蛋糕，抹上覆盆子果醬及以開心果、香草製成的開心果卡士達，擠上抹茶香緹，再以新鮮草莓丁點綴，激盪出美味火花。「繽紛草莓小塔」酥脆杏仁塔皮填入以蘭姆酒、橙花水、小農蜂蜜佐味的杏仁卡士達內餡，疊上新鮮草莓丁、馬斯卡彭香緹，再放上填入法芙娜歐帕麗絲克力、玫瑰水製成的玫瑰迷你馬卡龍。英式下午茶不可少的「草莓司康」，麵糰揉入乾燥草莓碎粒，烘烤成萌度滿點的愛心造型，搭配主廚自製手工草莓果醬。







台北萬豪酒店「莓好繽菓」下午茶

此外，四款風味鹹點包含「鮮蝦草莓慕斯酪梨醬」，以濃郁酪梨醬、草莓慕斯灑上草莓乾、草莓蜜餞，搭配新鮮草莓及鮮蝦享用，堆疊味蕾層次。「草莓牛肉漢堡」以手打美國牛肉炙燒後抹上芥末醬，夾入新鮮草莓、洋蔥、生菜，粉色漢堡呼應草莓主題，精緻又美味。「草莓魚子培根烘蛋塔」以法式鹹派加入炙烤過後的脆口培根、新鮮草莓丁，搭佐豪奢魚子醬，鹹甜交織令人難忘。「草莓瑞可塔起司小點」法國麵包抹上瑞可塔起司，灑上堅果打造酥脆口感， 搭配新鮮草莓最對味。「莓好繽菓」下午茶於活動期間之每日下午二時至五時限時供應，夢幻又療癒的幸福滋味，將再次掀起一波粉紅旋風。

每套2,280元+10%，含兩人份精緻甜點、鹹點與咖啡或茶。



台北萬豪酒店

地址：台北市樂群二路199號

電話：02-2175-7955

