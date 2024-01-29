純淨好喝的好滋味就是如此單純，細節決定好喝的品質！具有食品界米其林美稱的歐洲風味評鑑機構，每年經由專業評審團以盲測評分機制選出世界各地品質絕佳的食、飲品，「桂格醇濃全脂奶粉」經過嚴格審查榮獲2023年ITi風味獎章認證，堪稱全脂奶粉界的星級美味！



100%紐西蘭生乳、冷熱沖即溶，全家大小都愛的醇濃美味



使用100%紐西蘭生乳、純淨0添加，無香料、無色素、無防腐劑、無額外添加糖，還榮獲號稱食品界米其林ITi風味獎章，奶香超濃郁的桂格醇濃全脂奶粉，全家大小都愛喝。而桂格醇濃全脂奶粉最獨特的地方就是不論冰、熱沖泡都能即溶，冰沖不用擔心冰塊融化會稀釋醇濃風味，更有著鮮奶般的香醇濃郁，不分季節可以隨心變換沖泡方式；除了飲用之外，還能入菜，創造誘人多變的全方位美味上桌，大大替食物增添不同風味，不僅滿足口腹之慾，還與現代人健康意識抬頭、注重來源產地、營養純粹的觀念不謀而合。



不止可口更可愛，桂格醇濃全脂奶粉可品飲可入菜

萬用多變可不是隨口說說，稍微動動小手加入巧思，奶粉也能跳脫千篇一律只能製作飲品的命運，像是鬆軟的奶酥菠羅麵包、大人小孩都愛的雞蛋糕，還有加了健康堅果和果乾的雪Q餅，都可以運用桂格醇濃全脂奶粉，創造出具有變化又美味加倍的創意料理。





如果說到用奶粉製作的萬年不敗菜色，那非甜點烘焙這類暖心甜蜜又最能療癒人心的料理莫屬。簡單利用家庭必備的食材好夥伴「桂格醇濃全脂奶粉」入菜，一起來做道超萌又超有人氣，全家都會大呼好可愛的「卡娜赫拉的小動物-粉紅兔兔厚鬆餅」吧！在家輕鬆做快學起來，從此不用再買市售預拌粉，利用手邊現有食材就能為家人親手端出美味健康都大大升級的療癒甜點。用奶粉做料理、玩創意，簡單萬用一點也不難！



桂格醇濃全脂奶粉X超萌粉紅兔兔厚鬆餅來了

超萌料理開箱時刻來囉，只要準備下列簡單又方便取得的食材，就能跟著我們一步步做出「卡娜赫拉的小動物-粉紅兔兔厚鬆餅」創意料理。





￭ 準備食材

雞蛋2顆

桂格醇濃全脂奶粉55毫升(預先沖泡)

低筋麵粉60克

細砂糖20克

甜菜根粉4克

草莓果醬

巧克力筆(粉紅色、白色和黑色各一)





￭ 簡易步驟

① 將備好雞蛋的蛋白、蛋黃分別打在兩個大碗，特別注意裝蛋白的碗不能有油或水份，會導致難以打發。





② 取出桂格醇濃全脂奶粉，冷沖如鮮奶香醇，熱泡奶香更加濃郁，以六平匙沖泡成250毫升，再取出55毫升的牛奶，然後慢慢加入蛋黃中攪拌打發，至顏色稍微變白即可。

③ 取低筋麵粉、甜菜根粉過篩避免結塊，加入步驟2蛋黃糊，以小力拌勻直至看不到顆粒且帶一點光澤感。





④ 將糖分成二至三份，逐次加入蛋白液的大碗打發，直到舉起打蛋器可看到前端有蛋白尖角卻不會滴下，即是成功完成濕性發泡。



卡娜赫拉的小動物保冷袋，外出採買、野餐都好用，卡哇伊指數瞬間爆表

⑤ 以刮刀將步驟4的發泡蛋白分2~3次加入粉紅色的蛋黃糊，此處需要特別注意以小力切拌的方式進行，避免蛋白霜消泡，即可完成色彩鮮艷的鬆餅麵糊。⑥ 取一平底鍋加少許油預熱，再取一個圓形模具表面抹油後倒扣鍋中，接著倒入鬆餅麵糊，份量約模具的1/2~1/3高度即可，待鬆餅煎到定型即可起鍋。⑦ 最後用巧克力筆製作兔兔耳朵、眼睛和嘴巴並裝飾於鬆餅上，並在臉頰處擠上美味草莓果醬，奶香濃郁、鬆鬆軟軟Fuwa Fuwa的超萌超可愛兔兔厚鬆餅就完成了。

即日起至全聯、各大量販店、各大電商平台購買桂格醇濃全脂奶粉2200g，就會隨罐贈送卡娜赫拉保冷袋/保溫袋，實用又可愛，無論購物採買或外出攜帶都卡哇伊滿點。

快快點擊下方連結購買去 → https://walkr.tw/MuxpIksl

除了美味食譜外，還有可愛保冷袋要送給你！快來參加吧 → https://walkr.tw/G2P2nlbU

