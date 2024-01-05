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台中新選擇！遠雄「悅樂旅店·台中文心」進駐北屯區，試營運期間攜手「春一枝」免費吃天然水果冰棒、再抽免費住宿券。

2024-01-05 文字：編輯 李維唐 圖片：悅樂旅店·台中文心 人氣：649
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編輯 李維唐

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玩台中、住台中，又有新飯店可以選擇了！遠雄遊憩事業搶攻台中旅遊住房商機，再推出第三間潮旅品牌「悅樂旅店·台中文心」，延續悅樂品牌精神設有廣大共享區域，以雙人房及四人房為主要房型，部分房型更設有浴缸設備，滿足商務、家庭旅行的不同需求。同時，試營運期間更跨界合作「春一枝」冰品於午後時段免費吃天然水果冰棒。

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遠雄「悅樂旅店·台中文心」新開店
遠雄「悅樂旅店·台中文心」新開店

遠雄台中悅樂文心全棟共計59間客房，青春客房、活力雙人房、精彩四人房，空間大小自8坪~12坪不等，部分房型設有浴缸可緩解旅人一日的疲勞，飯店設計則延續悅樂品牌有趣靈魂的精神，一進門就可以看見破牆而出的大型長頸鹿及各式超現實的小巧思。
遠雄「悅樂旅店·台中文心」新開店

同時，飯店規劃全館免費WIFI、共享單車、全天咖啡茶飲供應、陽光早餐等多元服務，搭配品牌標誌性的特色服務，如多國泡麵宵夜、旅行地圖、每日現作爆米花與在地零食供應，邀請旅客如到朋友家作客般輕鬆自在，感受充滿熱情與活力的住宿體驗。
遠雄「悅樂旅店·台中文心」新開店

並且，遠雄台中「悅樂旅店·台中文心」試營運期間攜手台東冰品品牌「春一枝」於每日15:00-16:00提供免費天然水果冰棒，此外更於1月15日至1月31日 期間推出冰棒抽獎，冰棒棍如寫著恭喜中獎，最大獎可獲悅樂文心免費住宿券、日本RiversDrinkware聯名隨行杯、悅樂周邊精品等多項好禮。
遠雄「悅樂旅店·台中文心」新開店



 

台中悅樂文心初登場 試營運優惠專案

住宿期間：2023/12/30-2024/3/31
專案價格：
平日 青春客房    1,980
平日 活力雙人房(兩小床)    1,980
平日 活力雙人房(一大床)    2,180
 

悅樂旅店‧台中文心

地址：台中市北屯區文心路四段339號
電話：04-2242-5555
官方網站：https://www.olah.com.tw/
遠雄「悅樂旅店·台中文心」新開店

 

 

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