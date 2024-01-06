彰化人快衝芬園拔蘿蔔！一年一度芬園農會舉辦的拔蘿蔔親子活動，於1/6早上九點正式登場，不用預約、不用報名，只要準時到現場就能在一公頃的農地中體驗拔蘿蔔，今年擴大規模提供近3萬顆白蘿蔔免費讓人採個盡興，是彰化人每年都要朝聖的親子體驗。







彰化芬園鄉農會連續四年舉辦的拔蘿蔔活動，今年以「跨世紀好彩頭」為號召，免預約、免門票只要到現場就能免費將現場拔出來的白蘿蔔帶回家。建議大家自行準備好採收的工具和布袋，更要提早到現場排隊，以免太晚到場蘿蔔被拔光光。



彰化芬園鄉農會「跨世紀好彩頭」拔蘿蔔親子活動資訊

日期：2024/01/06

時間：早上09：00

地點：彰化縣芬園鄉彰南路二段（菇菇好對面農田）







一早拔完蘿蔔，下午就來趟彰化芬園一日遊，帶你深度走訪彰化小秘境。



彰化芬園景點推薦：埔茂花市

部落客 Kiwi 造訪 埔茂花市 說：

芬園埔茂花市真的很大免門票可以入內參觀，還有免費停車場可停車，重點是很多的植物像是多肉植物、鹿角蕨、觀葉植物的價格很優惠。<全文介紹>



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#埔茂花市

地址：彰化縣芬園鄉嘉中街505號

電話：04 9252 2006





彰化芬園景點推薦：福榕宮

部落客 1817BOX 造訪 福榕宮 說：

是139線縣道中途休憩打卡熱點，因為福榕宮方圓5公里內沒有賣吃的店家，為方便騎車運動民眾用餐，廟方提供泡麵免費讓路過民眾、信徒享用，「吃泡麵還泡麵」，讓福榕宮成為聞名的「泡麵土地公廟」。 <全文介紹>



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#福榕宮

地址：彰化縣芬園鄉大竹村大彰路一段875號







彰化芬園景點推薦：岩槿咖啡

部落客 Kiwi 造訪 岩槿咖啡 說：

這也太波西米雅風了吧！岩槿咖啡感覺挺布賴而且現場有輕音樂，還挺舒適的！土耳其黑咖啡都會搭上一塊土耳其軟糖，搭配一起吃很適合呢。<全文介紹>



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#岩槿咖啡

地址：彰化縣芬園鄉大彰路三段







彰化芬園景點推薦：古生物奇幻樂園

部落客 Mumu 造訪 古生物奇幻樂園 說：

園區範圍蠻大的，設施項目都很適合孩子玩，而且恐龍跟古生物都是會動還有音效超逼真，彷彿置身在侏羅紀公園裡。<全文介紹>



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#古生物奇幻樂園

地址：彰化縣芬園鄉中山路167號

電話：04 859 1548







彰化芬園景點推薦：芬園鳳梨古道

部落客 馬克的足跡 造訪 芬園鳳梨古道 說：

芬園鳳梨古道以前都沒聽說過他的存在，後來才知道可能是過於偏僻，很少人會到那裏，但其實也相當漂亮，就像是未被人開發過的地方那樣<全文介紹>



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#芬園鳳梨古道

地址：彰化縣芬園鄉



