一次玩兩個城市才有放假的感覺！台南大員皇冠假日酒店與嘉義智選假日酒店聯手，聯手推出「龍耀台南．來嘉七桃」3天2夜住房專案，台南、嘉義各入住一晚雙人房，每人只要3,000元起。期間限定、再加碼送安平定情碼頭德陽艦園區門票、嘉義阿里山精品濾掛咖啡，現在玩CP值最高。



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全新雙城小旅行「龍耀台南．來嘉七桃」3天2夜住房專案，不只可以入住1晚台南大員皇冠假日酒店高級房，含翌日自助式早餐2客，還有機會可以獲得限量高級房(陽臺)升等機會。同時，第二天或前一天入住1晚嘉義智選假日酒店標準房特大床或兩小床，含自助式早餐2客，也有機會可以免費獲得限量提供標準房(超大床)升等機會。





此外，台南大員皇冠假日酒店再加碼每房贈送德陽艦門票2張，親自登上全台唯一的軍艦博物館，幻想自己變身成為艦長，帥氣航行大海中，亦或是1月20日後可參觀到全新主題展-鋼鐵聯盟，幻想指揮著機器人大軍的勇猛英姿。



而嘉義智選假日酒店則是每房贈送阿里山精品濾掛咖啡8包，選用位在阿里山達邦特富野海拔1200~1500公尺的雅慕伊莊園日曬咖啡豆製作的濾掛咖啡，帶有果乾、烏龍茶獨特風味，讓您喝上一口，宛如1秒飛到阿里山雲端，享受沁人心脾的空氣。









台南大員皇冠假日酒店、嘉義智選假日酒店「龍耀台南．來嘉七桃」3天2夜住房專案

預訂日期：2024年1月5日至3月25日開放預訂

入住日期：2024年1月8日至3月28日

附加條件：本專案不適用於週六及農曆春節2月8日至2月13日，最後退房日為3月29日

洽詢訂房：洽詢訂房專線05-233-5899或06-3911858