為了搶攻國旅商機，除了要有好的旅宿休息空間、更要能吸引旅人再次體驗的新設施，位於宜蘭五結的綠舞國際觀光飯店，為了讓舊雨新知都能再一次認識綠舞，打造了全新品牌「擼らら Sweets」貓咪甜點店，除了有美味的甜點及飲品，還有眾多可愛貓咪撒嬌互動超療癒，要讓貓奴玩到不想回家。



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綠舞國際觀光飯店新開幕的貓咪甜點店「擼らら Sweets」位處綠舞日式主題園區售票處旁，免入園每人只要低消$300起即可入場擼貓。擼らら Sweets吸睛外觀以粉色小木屋打造夢幻甜點店形象，讓人在店外就先消耗一波相機底片美照拍不停！店內共有例曼赤肯、小步舞曲、英國長毛、英國短毛及米克斯等不同品種的貓咪作為可愛的貓店長與客人互動，客人換上襪套即可進入寬敞的貓咪生活空間，享受與貓咪們無拘無束的玩耍互動及打卡拍攝萌照。





除了沙發座位區，客人可隨處以坐墊及小茶几享用甜點與貓咪近距離接觸，也可在種類繁多的周邊商品區購買紀念品或逗貓棒跟貓咪玩耍。擼らら Sweets主打甜點首推千層蛋糕，層層堆疊加上清爽鮮奶油每一口都蛋香十足。還有超Q的貓爪造型馬卡龍，好拍又好吃的馬卡龍絕對是甜點控的最愛；飲料推薦必點以埃及神話貓首人身女神為創意的「女神芭絲特」貓咪造型馬林糖搭配拿鐵享用甜而不膩。







此外，飯店全新推出可供6人入住的「漓」極景家庭套房，延續綠舞日系簡約與摩登的房型設計，上下兩層樓中樓附有二房二衛共40坪的規格空間及完善機能，房內共有三張大雙人床及超大浴缸完美符合親子族群的需求，提供舒適自在的入住體驗。「漓」極景家庭套房也位處大家最喜愛的高樓層房型，旅人可坐在戶外沙發放空聊天遠眺龜山島海景，將整個園區美景盡收眼底，好不愜意。







綠舞國際觀光飯店「擼らら Sweets森友會」住房專案

最後，綠舞飯店於即日起至2024/6/30(日)推出「擼らら Sweets森友會」一泊二食住房專案，四人入住平均每人只要NT$2,897起。多人出遊首推check in全新「漓」極景家庭套房，六人住宿空間無論是家族出遊或是一群好友旅行都可在寬敞的空間團聚住宿。入住搶先體驗擼らら Sweets被貓咪們包圍的幸福感及品嚐下午茶甜點、餵食園區的可愛動物們、換穿經典浴衣或鬼滅之刃Cosplay服飾 (價值$699/位)暢遊5.7公頃日式主題園區及翌日自助早餐；三天兩夜專案再加贈每房一位忍者之森體驗(價值$899/位) 小朋友化身小小忍者參加有趣闖關遊戲留下美好回憶。

入住日期：即日起至2024/6/30(日)

專案內容：

客房住宿 (MINI BAR、迎賓水果、微醺時光、館內免費無線網路)

蝶舞咖啡廳早餐(價值$490+10%/人)

擼らら Sweets甜點及飲品 (價值$430/人)

服飾體驗二擇一：鬼滅之刃cosplay(價值$699/人)/經典浴衣(價值$499/人)

園區萌寵牧草(價值$50/人)

文創小舖DIY(價值$150起/人)

免費暢遊日式主題園區 (價值$300/人)

休閒中心設施(風呂浴場、健身設備、Kids Club、Switch、戶外游泳池)

三天兩夜享忍者之森或指定兒童日式體驗(每房一人，價值$899/人)



官網：www.dwsresort.com.tw



