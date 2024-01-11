快衝平價版LAWSON吃爆草莓甜點！到日本旅遊的時候，超商控的標配行程一定會造訪當地的人氣超商LAWSON，而且如果你曾經仔細注意的話，會發現還有一間綠色招牌的「LAWSON STORE 100」，顧名思義在店內的商品都是3位數的百圓價就能入手，而且還販售相當多的生鮮食材與肉品，相當深受日本主婦和小資族的歡迎。因應草莓季到來，即日起日本全國的LAWSON STORE 100也將推出4款全新又美味的草莓季新品，如果有經過的話，一定要把握這個機會狂掃大量的超平價草莓甜點喔。



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▲圖片來源／株式会社ローソンストア１００



日本知名的連鎖超商LAWSON一直以來都相當有人氣，顯眼的藍白招牌讓來自世界各地的旅人，總是會忍不住進門搜括美味的炸物、零食和冰品，而LAWSON旗下的「LAWSON STORE 100」則是以綠底招牌為主色，大大的100字樣則是代表店內諸多商品幾乎都是100日圓就可購得，陳設的品項則以零食、炸物、生鮮食品為主，還有一些家庭小工具等也能在這裡買到，有點類似超商與超市的綜合版本，所以也深受日本主婦和小資族喜愛。

▲圖片來源／株式会社ローソンストア１００



LAWSON STORE 100不定時也會隨著季節推出限定商品，由於每年的1月15日是日本的「草莓日」，因此LAWSON STORE 100將從2024月1月10日～1月23日期間，快閃推出4款平價又誠意十足的草莓季甜點，每一款折合台幣竟然都不到40元，讓草莓控可以用更便宜的價格一飽口腹之慾。

▲圖片來源／株式会社ローソンストア１００



在今年的草莓季當中，首先領軍登場的就是擁有超粉嫩顏色的「草莓鮮奶油麵包」，不僅包入了草莓醬與草莓鮮奶油兩種風味不同的餡料，麵包外皮還特別裹上了一層類似餅乾的粉紅色麵團加以烘烤，因此口感嚐起來是鬆軟中還帶點酥脆；而泡芙控最愛的「草莓雙餡泡芙」，則是一口氣填滿了酸酸甜甜的草莓鮮奶油與原味鮮奶油，讓草莓控每一口都吃到會上癮。

▲圖片來源／株式会社ローソンストア１００



還有一款超邪惡的「草莓可頌甜甜圈」，雖然看起來是方形的甜甜圈造型，但吃起來卻是相當酥脆的層層可頌，可頌中間還填充了草莓奶油，麵包上方則淋滿了大量的草莓巧克力與白色脆餅，不用200日圓就能吃到，可說是誠意十足；蓬鬆Q彈的「草莓蒸蛋糕」也是不容錯過的復古小甜點，嚐起來濕潤柔軟，而且一份含稅119日圓就能吃3個，可說是CP值超高。

▲圖片來源／株式会社ローソンストア１００

LAWSON STORE 100 草莓季甜點

販售日期：2024月1月10日～1月23日

販售地點：日本全國LAWSON STORE 100門市

售價：

1、草莓鮮奶油麵包：130日圓

2、草莓雙餡泡芙：127日圓

3、草莓可頌甜甜圈：171日圓

4、草莓蒸蛋糕：119日圓