草莓控會不會太幸福！日本超人氣草莓甜點專賣店「ICHIBIKO（いちびこ）」，以一年四季都能品嚐到精緻草莓甜點聞名，就連台灣不少草莓控到日本旅遊時，一定都會特地前往朝聖，成為洗版台日IG的人氣甜點店。最近ICHIBIKO又再度和日本超商LAWSON攜手聯名，隆重推出共18款超級美味又粉嫩的草莓甜點，讓草莓控隨時隨地進超商就能吃得超滿足。



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▲圖片來源／株式会社いいね



從東京三軒茶屋起家的日本草莓甜點專賣店「ICHIBIKO」，隨著分店越開越多，知名度也逐漸水漲船高，繼2023年8月之後，時隔近半年又與日本超商LAWSON攜手第4度合作，一口氣在新的一年推出18款草莓甜點，讓草莓控大呼過癮！除了過往曾獲得極大人氣的「草莓牛奶三明治」將再度回歸之外，全新登場的「草莓牛奶霜淇淋」、「草莓牛奶熱包子」、「草莓螺旋生乳捲」等，一字排開都令人眼花撩亂，立刻陷入甜蜜的選擇困難。

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「ICHIBIKO」每次與LASON推出的商品不僅賣相好，用料也可說是相當實在，「草莓牛奶霜淇淋」是由香氣四溢的牛奶與草莓風味組成的可愛雙色霜淇淋，甜筒包裝更是用了與草莓一樣鮮紅色的包裝，立刻就能成為IG打卡的新寵兒；「ICHIBIKO」最具代表性的招牌產品「草莓牛奶」也將在這波聯名登場，飲料幾乎完美重現店內販售的風味，外包裝也帶有濃厚的店舖色彩，以蜜桃色為基調加上招牌Logo，可愛度大大提升。

▲圖片來源／株式会社いいね



在這次新商品當中，最受矚目的就是「草莓牛奶熱包子」，厚實飽滿的包子當中填滿了來自北海道的草莓果肉醬，再加上牛奶口味的奶油一起蒸熱，在甜味與酸味之間取得完美的平衡，雖然有點獵奇，但也讓不少人躍躍欲試！另外還有銅鑼燒愛好者不能錯過的「草莓白巧克力銅鑼燒」，不僅包入了白巧克力與草莓兩種口味的鮮奶油，配上帶有Q彈口感的微焦銅鑼燒餅皮，讓人一口又一口停不下來；「草莓爆餡泡芙」口感更是豐富，在薄嫩的泡芙外皮之下，包覆的是帶有草莓果肉的白巧克力鮮奶油與草莓鮮奶油，每吃一口都有滿滿的草莓風味。

▲圖片來源／株式会社いいね

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ICHIBIKO x LAWSON 2024草莓新品

麵包控不能錯過的新品還有香脆的「草莓菠蘿麵包」、嚼勁十足的「草莓牛奶法棍麵包」、能夠品嚐到新鮮草莓奶油的「草莓螺旋生乳捲」以及滿滿草莓醬的「草莓卡士達丹麥麵包」等，從早餐到下午茶，都能隨時滿足草莓控的口腹之慾。不少人小時候的回憶「滋露迷你巧克力」，這次也以「ICHIBIKO」的草莓牛奶為概念，將液態飲品化身為固態的巧克力，全新打造出具有濃厚草莓牛奶風味的迷你巧克力夾心，包裝從淺粉色到深粉色都有，擺在一起還能營造出美麗的漸層草莓色，包裝也不忘印上ICHIBIKO招牌的兔子揹著草莓竹籃的圖案，相當童趣可愛。

販售日期：2024年1月9日起

販售地點：日本全國LAWSON門市

售價：

1、ICHIBIKO草莓牛奶：248日圓

2、ICHIBIKO草莓牛奶霜淇淋：300日圓

3、ICHIBIKO草莓牛奶熱包子：180日圓

4、ICHIBIKO草莓牛奶法棍麵包：149日圓

5、ICHIBIKO草莓菠蘿麵包：160日圓

6、ICHIBIKO草莓卡士達丹麥麵包：149日圓

7、ICHIBIKO草莓螺旋生乳捲：181日圓

8、ICHIBIKO草莓牛奶三明治：462日圓

9、ICHIBIKO草莓牛奶起司麵包：441日圓

10、ICHIBIKO草莓爆餡泡芙：235日圓

11、ICHIBIKO草莓白巧克力銅鑼燒：225日圓

12、ICHIBIKO草莓蛋糕大福：289日圓

13、ICHIBIKO草莓蛋糕杯：311日圓

14、ICHIBIKO草莓牛奶滋露迷你巧克力：45日圓（一個）

15、ICHIBIKO草莓寒天方塊慕斯：218日圓

16、ICHIBIKO草莓法式棉花糖：138日圓

17、ICHIBIKO草莓牛奶脆奇巧克力：138日圓

18、ICHIBIKO草莓焦糖玉米脆果：138日圓