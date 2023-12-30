邪惡洋芋片吃起來！比利時巧克力品牌「GODIVA」在巧克力界一直都處於霸主級的地位，在日本還多次推出引起話題的「GODIVA巧克力洋芋片」系列，每次只要上市都會快速被巧克力控掃貨，其中超人氣的「GODIVA牛奶巧克力洋芋片」、「GODIVA黑巧克力洋芋片」2種口味即將在2024年1月5日限時回歸，更令人驚喜的是當天還會推出全新超粉嫩的「GODIVA草莓巧克力洋芋片」，讓巧克力控有理由從元旦一路吃到情人節。



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▲圖片來源／ゴディバ ジャパン株式会社



日本GODIVA每個月都會推出「主廚精選系列」，與日本全國各地名廚或糕點名店共同開發新產品，以往推出都曾引起瘋狂搶購的「GODIVA牛奶巧克力洋芋片」、「GODIVA黑巧克力洋芋片」，便是和擁有120多年歷史的點心製造商「平塚製菓株式會社」攜手合作，不僅在洋芋片的鹹味與GODIVA巧克力的甜味之間致力追求風味平衡，在洋芋片上塗的巧克力用量也相當大方，讓大家在追劇時多了一款奢華的零食新選擇。

▲圖片來源／ゴディバ ジャパン株式会社



即將在2024年1月5日全新上市的「GODIVA草莓巧克力洋芋片」，在口感酥脆的洋芋片外層裹上一層濃厚的粉色草莓巧克力醬，不只打造出和諧的鹹甜好滋味，還能同時享受到草莓獨特的酸甜香氣，讓人忍不住接著一片又一片，瞬間就可能會掃光見底。

▲圖片來源／ゴディバ ジャパン株式会社



重新強勢回歸的「GODIVA牛奶巧克力洋芋片」，則是將醇厚的牛奶巧克力醬與洋芋片融為一體，讓巧克力控和洋芋片控都能同時被大大滿足；深受不愛甜味太重的群眾喜愛的「GODIVA黑巧克力洋芋片」，洋芋片外層則是淋上了56％比利時巧克力醬，略苦的微大人系口感，也讓人忍不住上癮，因此在許多人的敲碗許願之下，也同步於1月5日回歸販售。

▲圖片來源／ゴディバ ジャパン株式会社







GODIVA巧克力洋芋片

販售日期：2024年1月5日起至售完為止

販售地點：日本GODIVA門市、日本GODIVA cafe、日本GODIVA GO！（外帶專賣店）、日本GODIVA官網、部分日本百貨情人節特賣會

價格：

GODIVA草莓巧克力洋芋片：1,684日圓

GODIVA牛奶巧克力洋芋片：1,350日圓

GODIVA黑巧克力洋芋片：1,350日圓