麥當勞派控準備尖叫了！日本麥當勞總是有琳瑯滿目的甜點和飲品，特別是極具代表性的三角巧克力派，是冬天到日本必吃的人氣商品，而經典款的長條派也不甘示弱，近日全新推出的「蘇格蘭奶油焦糖派」才上市短短幾天立刻就引發網友搶買，就連去年在日本掀起熱賣旋風的「比利時巧克力派」也選在同一天回歸，讓甜點控一直有理由天天去日本麥當勞吃爆。
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▲圖片來源／マクドナルド
一到冬季就是巧克力控最忙的時候，各家業者可說是花招百出，推出各式各樣琳瑯滿目的巧克力相關甜點，日本麥當勞更不會錯過這波商機，除了每年固定上市的巧克力三角派，2024年1月10日起更推出了全新的「蘇格蘭奶油焦糖派」，熱騰騰的口感絕對讓甜點控吃了會上癮。
▲圖片來源／X@mcdonaldsjapan
「蘇格蘭奶油焦糖派」一口就能吃到兩種內餡，其中一種是濃郁滑順的焦糖醬，另一種就是本次的最大主角奶油餅乾餡，咬下的那瞬間就會感受到入口即化的馥郁醬料與酥脆的餅乾迸出的美妙口感，在天氣寒冷的時候，可說是幸福感爆棚。
▲圖片來源／X@mcdonaldsjapan
除了新推出的蘇格蘭奶油焦糖派之外， 往年上市都會賣翻的「比利時巧克力派」在今年也同步強勢回歸，以27％相當高比例的比利時巧克力所製成的巧克力奶油內餡，包裹在可可味的脆皮餡餅當中，達到甜膩與微苦之間的完美平衡，一口咬下去同時能享受到鬆脆餅皮與融化在口中的巧克力奶油，瞬間就讓身心靈得到至福的療癒感受，而且今年還另外使用了黑可可，打造出略帶苦澀的大人風味，成為升級版的「特濃比利時巧克力派」。
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日本麥當勞「蘇格蘭奶油焦糖派、特濃比利時巧克力派」
販售日期：2024年1月10日起
販售地點：日本全國麥當勞門市
售價：皆210日圓