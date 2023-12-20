KITTY粉絲準備天天吃麥當勞！來自日本的三麗鷗角色們，各個都有軟萌又療癒的外型，一直以來與各界的聯名都多到數不清，而明年2024年適逢HELLO KITTY誕生50週年慶，三麗鷗從2023年12月15日起攜手日本麥當勞推出「HELLO KITTY 50週年兒童餐贈品」，一口氣祭出50款不同裝扮的HELLO KITTY，讓KITTY恨不得立刻飛日本、每餐都到麥當勞準時報到。



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▲圖片來源／株式会社サンリオ



不管是聯名餐點或是兒童餐贈品，日本麥當勞總是經常帶給顧客驚喜，為了慶祝三麗鷗的可愛始祖HELLO KITTY將在2024年迎來50歲生日，即日起一路到2024年3月初，將陸續推出共50款復刻版「HELLO KITTY 50週年兒童餐贈品」，當中有4款是因應本次全新推出的玩偶，分別是身穿夢幻粉衣的「50週年紀念款」以及3款穿著不同麥當勞制服的HELLO KITTY。

▲圖片來源／株式会社サンリオ



其餘46款HELLO KITTY玩偶，都是過去曾在日本麥當勞兒童餐附贈的HELLO KITTY娃娃，對於HELLO KITTY超級鐵粉來說，剛好是一口氣收集起來的大好機會，如果以前漏掉某幾款，也可以趁著這次的活動全部補齊！如果只是想要收集部分經典款作為代表，日本麥當勞官方特別推薦大家一定要入手「婚紗款KITTY」、「美人魚款KITTY」、「草莓款KITTY」這些當年超有人氣的玩偶款式。

▲圖片來源／株式会社サンリオ



這次相當盛大的「HELLO KITTY 50週年兒童餐贈品」活動，從2023年12月15日起共分3個梯次推出不同樣式的HELLO KITTY玩偶，前2波都是先各別推出25款，到了2024年2月29日的第3波活動，一口氣則會變為50款玩偶隨機贈送，但也代表想要抽到自己希望的款式，機率也會更小，所以建議大家在前2波就可以把握時間，讓自己的HELLO KITTY收藏櫃更加完整。

▲圖片來源／株式会社サンリオ

日本麥當勞 HELLO KITTY 50週年兒童餐贈品

販售期間：2023年12月15日起

販售地點：日本全國麥當勞（部分門市除外）

第一波活動日期：2023年12月15日～12月21日（25款隨機贈送）

第二波活動日期：2023年12月22日～12月28日（25款隨機贈送）

第三波活動日期：2024年2月29日～售完為止（共50款隨機贈送）