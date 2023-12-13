日本麥當勞福袋太有誠意！每年一到年底，就是日本各大商家的福袋大戰，許多民眾都會摩拳擦掌等待自己喜愛的品牌，究竟會祭出哪些驚喜，甚至有不少台灣人會透過代購入手，只因為日本福袋實在都太有誠意！日本麥當勞近期宣布2024年的福袋將與日本超人氣小家電品牌「BRUNO」強強聯名，內容物包含了4款實用商品與價值3,430日圓的麥當勞餐點兌換券，讓網友們都又驚又喜，堪稱是日本速食界最有誠意的必搶福袋。
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▲圖片來源／マクドナルド
每年都相當受到歡迎的「日本麥當勞福袋」，睽違一年終於又在近期強勢回歸，開放粉絲們抽選了！今年日本麥當勞首度與同樣來自日本的質感家電品牌「BRUNO」聯名，推出4款外面絕對買不到的獨家周邊，其中相當逼真的「薯條加濕器」，不但尺寸與真實的麥當勞薯條幾乎一模一樣，且細膩的設計讓人聯想到薯條剛炸好時飄出的熱氣，讓喜歡收藏新奇玩意兒的民眾眼睛為之一亮。
▲圖片來源／マクドナルド
而另外3款商品的吸睛程度，也完全不輸給造型獨特的薯條加濕器，分別是同時印有BRUNO與麥當勞LOGO的「質感零錢包、保暖毛毯、迷你餐盤」，零錢包和迷你餐盤各有黃、白、藍、粉4種顏色，雖然無法自行選擇，但不管是哪一種顏色，都相當典雅好搭。
▲圖片來源／マクドナルド
而保暖毛毯有土耳其藍、鮭魚粉2種顏色，與零錢包和迷你餐盤一樣，這3種商品的顏色屆時都將會隨機出現一款在福袋當中。除了這些實體商品之外，日本麥當勞的2024福袋當中，還有一份會讓速食控嗨爆的餐點兌換券，可兌換的品項相當豐富，而且都是長銷的人氣餐點，像是炙燒醬油雙層牛肉漢堡、照燒漢堡、蘋果派、OREO巧克力冰沙等，全部一共價值3,430日圓，而且每10個福袋當中會有一個福袋再多送一張2024年版的500日圓麥當勞商品卡，等於花3,000日圓就能得到價值至少3,930日圓以上的商品與餐點，難怪這麼多人每年都想鎖定日本麥當勞的福袋購買。
▲圖片來源／マクドナルド
如果想要參加日本麥當勞的福袋抽選，必須先從手機下載日本麥當勞的官方APP「McDonald's Japan」，註冊登入後再前往「福袋抽選」填寫所需資料及日本當地的取貨門市，才能完成抽選資格。雖然在12月20日以前都還是抽選階段，但已經有非常多日本網友光是看到話題滿滿的薯條加濕器，就不斷祈禱自己能被抽中，希望能入手2024年的超值福袋。
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日本麥當勞XBRUNO 2024福袋
抽選日期：2023年12月11日～12月19日23:59（日本時間）
抽選結果公布：2023年12月25日
售價：3,000日圓
福袋商品：薯條加濕器、麥當勞 X BRUNO零錢包、麥當勞 X BRUNO毛毯子、麥當勞 X BRUNO迷你盤子、麥當勞餐點兌換券（隨機多贈送500日圓商品卡）