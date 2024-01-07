冬天到了，想去北海道賞雪、滑雪，也想去市中心血拚、體驗日本的都市夜生活嗎？那就下榻這間東急集團的新飯店「SAPPORO STREAM HOTEL」吧！所有你對於高CP值旅館的追求都濃縮在這間飯店了。目前，SAPPORO STREAM HOTEL預計在2024年1月16日盛大開幕，趕快把這間飯店筆記起來！

SAPPORO STREAM HOTEL

入住「SAPPORO STREAM HOTEL」，房客可以感受到北海道札幌特有風情的料理，並且欣賞北海道尤其有名的札幌夜景。不只夜景，白天看著雪花飄落，也別有一番風情。飯店本身位於日本著名繁華街「Susukino（すすきの）」的中心，同時也是COCONO SUSUKINO的上層樓層。談到日本的鬧區，就不得不提到「Susukino」。在這裡，威士忌Highball和札幌啤酒等的酒香充斥在空氣中，霓虹燈招牌閃閃發光，不管平日或週末都很熱鬧，當地居民和遊客可以同樂。不只如此，咖啡廳、酒吧、居酒屋等應有盡有。



▲圖片來源／東急ホテルズ





客房

SAPPORO STREAM HOTEL共有3種客房，分別是Premium、Superior+和Superior。其中最奢華的是Premium，入住的房客可以免費使用豪華休息室。此外，還提供免費早餐服務等。標準一般房型則是Superior，是極簡風格的迷你客房，配有Queen Size床，適合2名大人入住。房間內統一採用質感溫暖的白木桌椅，同時以交叉的圖形設計為特色，突顯裝潢主題。整座飯店共有436間客房，全部禁菸。標準Superior房型的話，一房一晚2人入住是一人 10,250日圓，含稅，不含早餐。能夠住在繁華市區的中心、坐擁百萬夜景，交通又方便，這價格可謂十分划算！



▲圖片來源／東急ホテルズ





大浴池

入住Premium房型的房客可以使用桑拿和高樓層大浴池。房客可在白天和夜晚欣賞城市不同的風景。芬蘭桑拿散發著檜木香氣，除此之外也有自助式的水療按摩。入住一般房型則可以上到酒店頂樓觀賞風景。頂樓的屋頂露台可以俯瞰札幌市的城市風光，天氣足夠請朗的話，房客甚至可以遠眺至遠處的石狩灣。



▲圖片來源／東急ホテルズ





飯店樓層簡介

SAPPORO STREAM HOTEL就在北海道地下鐵Susukino站出來的建築物，徒步0分鐘！B2是超市，1樓則是飯店諮詢櫃台。上到7樓開始是大廳、Bar、餐廳；8樓則設有健身房、洗衣房和會議室等，公共設施完善豐富。



▲圖片來源／東急ホテルズ





■飯店資訊

飯店名稱：SAPPORO STREAM HOTEL

地址：北海道札幌市中央區南4条西4丁目1番1

交通方式：地下鐵Susukino站出口

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